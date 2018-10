Opvang wil paard en wagen inzetten als alternatief voor Stint

Ik weiger aan die idiotie mee te doen Elin Karlsson

"Een logistieke ramp," zegt Karlsson. Toch ze voelt er niets voor om net als andere opvangcentra taxi's in te zetten of ouders te verzoeken hun kinderen op de bus te zetten. "Ik weiger aan die idiotie mee te doen. Je weet dat in bussen kinderen niet eens met een gordel vastzitten? Bovendien doen we dan weer een flinke stap terug qua duurzaamheid."



Ze gaat verder: "Ik wil wat in Oss is gebeurd niet bagatelliseren, daarom laten we de Stints ook staan. Maar we hebben het gevoel dat de beslissing voorbarig is. Wij hadden nooit problemen met de Stints."



De hoofdprijs

Ook stoort zij zich eraan dat de kinderopvangorganisaties de kosten voor de taxi's bij de ouders neerleggen. "Die betalen al vaak de hoofdprijs voor de opvang, vooral in Amsterdam."