Opvang voor derdelanders uit Oekraïne valt weg, en dat baart zorgen: ‘Als ze op straat belanden, zullen ze verder afglijden’

Oekraïense vluchtelingen bij het centrale aanmeldingspunt op Amsterdam Centraal, waar nog steeds regelmatig vluchtelingen met de trein aankomen. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

Volgens wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) is er nog steeds veel onduidelijkheid en ontbreekt een ‘helder handelingsperspectief’ voor gemeenten. “De kans dat deze groep mensen als ongedocumenteerden in de illegaliteit terechtkomt, is groot,” zegt hij. Ook De Regenboog Groep en het Leger des Heils verwachten dat mensen op straat belanden, met mogelijke drukte bij de toch al overvolle opvanglocaties tot gevolg.

In Amsterdam verblijven op dit moment ongeveer driehonderd derdelanders in de gemeentelijke opvang voor Oekraïeners. Zij hebben niet de Oekraïense nationaliteit, maar komen uit landen als Nigeria, Marokko, Algerije, India en Turkmenistan. Velen woonden al jaren in Oekraïne met een studie- of werkvisum, toen in februari 2022 de oorlog uitbrak.

In Nederland kregen zij in eerste instantie dezelfde rechten als vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit op basis van de Europese richtlijn Tijdelijke Bescherming. Ze mochten in de gemeentelijke opvang verblijven, konden meteen aan het werk en hadden recht op medische zorg.

Chaotische situatie

Mede omdat misbruik werd gemaakt van de regeling, kondigde de Nederlandse overheid een jaar geleden aan dat de tijdelijke verblijfsvergunning voor niet-Oekraïners zou worden opgeschort. Dat zou aanvankelijk gebeuren per 4 maart, maar werd verlengd tot 4 september. Maandag moeten derdelanders terugkeren naar hun land van herkomst of een asielaanvraag indienen bij de IND. Ze mogen vanaf dat moment niet meer werken en krijgen geen leefgeld meer.

De gemeente en daklozenlocaties vrezen een chaotische situatie waarbij mensen op straat belanden als de opvang stopt. “De meeste derdelanders werken en hebben plannen voor de toekomst,” zegt Jola Gosen van De Regenboog Groep. “Als je iets hebt opgebouwd en geld aan het verdienen bent, is de kans groot dat je dat wilt voortzetten.” De organisatie vreest daarom dat een groot aantal derdelanders in de illegaliteit terechtkomt en daarbij risico loopt op misbruik en uitbuiting.

Ook denkt De Regenboog Groep dat veel derdelanders hun heil zullen zoeken bij de toch al overvolle faciliteiten voor dak- en thuislozen in de stad. Ze willen daarom dat de tijdelijke bescherming wordt verlengd. Gosen: “Sommige derdelanders zijn al drie oorlogen ontvlucht en zijn psychisch kwetsbaar. Als ze op straat belanden, is de kans groot dat ze verder afglijden.”

Ook het Leger Des Heils maakt zich grote zorgen over dat ‘deze groep kwetsbare mensen’ op straat zal gaan rondwerven. “Wij vinden dit mensonwaardig,” zegt een woordvoerder. De maatschappelijke opvang zit ‘nagenoeg vol’ en die situatie zal verergeren als er niet snel een oplossing komt vanuit de landelijke overheid en de gemeente, zegt de organisatie. “Wij willen mensen niet aan hun lot overlaten.”

Asielprocedure

De groep derdelanders heeft tot 2 oktober om te vertrekken. Wie zich voor 16 september meldt, krijgt een eenmalige vertrekpremie van 5000 euro en een enkele reis naar het land van herkomst.

Amsterdamse derdelanders die asiel hebben aangevraagd vóór het vervallen van de tijdelijke bescherming worden doorgeplaatst naar COA-locaties in de regio Amsterdam-Amstelland. Na 4 september kan asiel worden aangevraagd in Ter Apel en worden derdelanders door het COA in locaties verspreid over het land geplaatst.

Landelijk zeggen naar schatting 700 van de 2200 derdelanders asiel aan te vragen. Tijdens overleg van het Veiligheidsberaad dinsdag bleek dat veel burgemeesters bezorgd zijn. Het kabinet moet ‘de regie pakken’, zei voorzitter Wouter Kolff na overleg met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Hoeveel van de driehonderd derdelanders in Amsterdam de asielprocedure in willen gaan, kan de gemeente niet zeggen.

Rechtszaak Derdelanders kunnen zelf een rechtszaak aanspannen tegen de beëindiging van hun tijdelijke verblijfsvergunning. De rechtbank in Den Haag oordeelde woensdag in drie rechtszaken, aangespannen door twee derdelanders met de Indiase en eentje met de Marokkaanse nationaliteit, dat het demissionaire kabinet hun opvang niet zomaar mag stopzetten omdat daar ‘geen bevoegdheid’ voor is. Eerder oordeelde de rechtbank in Rotterdam in een zaak van een derdelander uit Tanzania juist dat het kabinet wél bevoegd is om de opvangregeling stop te zetten. Vluchtelingenwerk Nederland vindt dat, nu de rechtbank Den Haag de overheid heeft teruggefloten, derdelanders uit Oekraïne voorlopig in Nederland moeten kunnen blijven.

Over de auteur: Madelief van Dongen is nieuwsverslaggever voor Het Parool. Ze schrijft over allerlei Amsterdamse onderwerpen, van toeristenbeleid tot gekraakte panden, en doet live verslag van gebeurtenissen in de stad.