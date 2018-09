Opvang verhuist van Havenstraat naar Lola Luid in Nieuw-West

Dat staat woensdag in een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De opvang in het pand van Lola Luid, een broedplaats voor maatschappelijke activiteiten en initiatieven, is slechts tijdelijk, een einddatum in 2019 is nog niet bekend.



Door gebrek aan ruimte voor de activiteiten van Lola Luid zoekt de gemeente samen met de huidige gebruikers van het pand naar vervangende locaties in Nieuw-West.



British School

Buurtbewoners worden woensdag via een brief geïnformeerd en op 9 oktober is een informatieavond gepland. Ook wordt een begeleidingscommissie ingesteld voor een samenwerking tussen de opvang en omwonenden.



De opvang voor ongedocumenteerden in de Havenstraat werd eerder van september verlengd naar 1 november. Omdat de British School in het pand gaat moest naar een nieuwe locatie worden gezocht.



In het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, PvdA en SP wordt beloofd dat de stad in totaal 500 plekken creëert voor uitgeprocedeerden, of migranten die anderszins niet over de juiste verblijfspapieren beschikken. Aan zo'n vaste 24-uursopvang wordt nog gewerkt.