Opvang komt handen tekort; kinderen moeten vaker thuisblijven, zeker in Amsterdam

Beeld ANP

Voor kinderopvangorganisatie Tinteltuin was het donderdag voor het eerst zover. Bij een vestiging in Zaandam kon een groep kinderen niet komen omdat er onvoldoende personeel was. Twee dagen eerder werden de ouders per brief geïnformeerd. ‘Dit is een heftig besluit (...) Helaas is dat in de huidige omstandigheden niet meer elke dag voor iedereen mogelijk,’ staat in de brief.

Boze reacties

De reacties van de ouders liepen uiteen. Sommigen waren boos, andere begrepen het, sommigen boden aan om zelf op hun vrije dag voor de groep te gaan staan. “Ik snap al die emoties, ook de woede. Maar helaas zal het niet de laatste keer zijn dat zoiets gebeurt,” zegt Irene Schimmel, voorzitter van de raad van bestuur van Tinteltuin, dat meer dan zeventig kinderopvanglocaties in Amsterdam-Noord, de Zaanstreek en Waterland heeft.

Schimmel noemt het sluiten van groepen ‘vreselijk’ en ‘het allerlaatste wat je wilt doen’, maar ook onvermijdelijk. Er was al een groot tekort aan personeel, en corona heeft dit alleen maar verergerd. “Tijdens de coronatijd hebben we nauwelijks mensen kunnen opleiden, we hebben personeelsleden die kampen met long covid en door uitgestelde zorg en uitgestelde vakanties is het tekort aan inzetbare krachten nog groter. We zitten in een perfecte storm.”

Noodklok geluid

Ook de Brancheorganisatie Kinderopvang luidt de noodklok. Uit een enquête onder 184 kinderopvangorganisaties in Nederland bleek dat 95 procent vacatures heeft die lastig in te vullen zijn, 73 procent omschrijft het personeelstekort als ernstig tot zeer ernstig. De voornaamste oorzaken: een toename van de vraag naar kinderopvang, het beperkte aantal uren dat een contract kan worden gegeven, te weinig instroom vanuit de opleidingen, te strikte opleidingseisen en coronagerelateerde kwesties.

De problemen spelen landelijk, maar zijn in de grote steden extra nijpend. De vraag is er hoger, en voor steeds meer medewerkers is een stad als Amsterdam te duur om te wonen. Dat kan Nicole Krabbenborg, directeur van Kindergarden, beamen. “We hebben 69 vestigingen in Nederland, waarvan 12 in Amsterdam. Daar is de nood verreweg het grootst. We hebben nog geen kinderen naar huis hoeven sturen, maar dat zou in principe morgen kunnen gebeuren.”

Ook De Kleine Wereld zit er ‘dicht tegenaan,’ zegt directeur Sabine van de Wiel. “In Amsterdam gaat het sneller en heviger dan verwacht. We hadden nog een handjevol uitzendkrachten, maar die zijn er nu ook niet meer.”

Dezelfde vijver

Het probleem is breder dan de kinderopvang alleen, ook de zorg en het onderwijs kampen met personeelstekorten. “We vissen allemaal in dezelfde vijver,” zegt Schimmel. “Alleen krijg ik soms wel het gevoel dat ze in het onderwijs een sleepnet hebben, en wij het met een hengel moeten doen.” Waarmee Schimmel bedoelt te zeggen dat er veel minder aandacht is voor haar branche dan voor onderwijs en de zorg. Als voorbeeld noemt ze de parkeervergunning, die mensen die op scholen werken wel krijgen, maar medewerkers in de kinderopvang niet. Met de Amsterdamse parkeertarieven loopt dat al snel in de papieren.

Ook mogen in het onderwijs ouders wel helpen om te voorkomen dat klassen naar huis worden gestuurd, bijvoorbeeld door een uurtje bij te springen. In de kinderopvang mag dat niet, vanwege de strikte eisen die daar gesteld worden. En daar moet ook niet aan getornd worden, vindt Gjalt Jellesma van Boink, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang. “De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland scoort heel hoog in vergelijking met andere landen. Dat moeten we zo houden.”

Hoge werkdruk

Volgens Jellesma zorgt het gebrek aan geschoold personeel voor een hoge werkdruk, waardoor veel mensen na een paar jaar afhaken en iets anders gaan doen. Die worden vaak vervangen door zzp’ers of mensen die via uitzendbureaus worden geworven, en vele malen duurder zijn dan normale werknemers.

Zonde van het geld, vindt Jellesma. “Veel mensen in de kinderopvang werken parttime, 24 uur per week. Als je het voor hen financieel aantrekkelijker maakt om een dagdeel meer te gaan werken, ben je al een heel eind. Ook zou je moeten streven naar een betere spreiding. Nu zijn maandag, dinsdag en donderdag veruit de drukste dagen bij kinderdagverblijven. Je kunt afspraken maken met werkgevers om mensen vaker op woensdag en vrijdag te laten werken.”

Voor Tinteltuin is een snelle oplossing nog niet voorhanden. Op dit moment zitten 35 mensen in de interne opleiding, precies evenveel als er diensten openstaan bij de organisatie. Maar die zijn pas over een half jaar inzetbaar. “Mensen zetten echt alles op alles zodat we niet nog meer locaties hoeven te sluiten. Ze komen op hun vrije dagen, werken zich een slag in de rondte,” zegt directeur Schimmel. “Maar er is een grens. Sommigen barsten al in huilen uit voor de dag begint.”

Ze voorziet dat er de komende tijd wel vaker aan ouders verteld moet worden dat hun kinderen niet kunnen komen. “Gelukkig zijn er ook heel mooie reacties. Een moeder kwam stroopwafels brengen voor het personeel, om ons een hart onder de riem te steken.”