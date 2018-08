Opvang Havenstraat nog tot november in gebruik

De bed-bad-brood-opvang in de voormalige gevangenis zou tot 1 september openblijven, omdat British School of Amsterdam het pand dan eigenaar wordt. In onderling overleg is besloten dit twee maanden later te doen.



Wethouder Rutger Groot-Wassink (GroenLinks), verantwoordelijk voor de opvang, zoekt een vaste opvanglocatie voor de ongedocumenteerden en andere migranten zonder verblijfsstatus. Deze locatie moet dan 24 uur per dag open zijn.



Een reden voor de trage voortgang is de vorm die de 24-uursopvang wat de wethouder betreft gaat krijgen. Er wordt niet één groot gebouw gezocht waarin alle 500 plekken worden gerealiseerd, maar diverse locaties op verschillende plekken in de stad.



We Are Here

Ook de ongeveer zestig ongedocumenteerde vluchtelingen van We Are Here zitten in de nachtopvang in de Havenstraat in Amsterdam gaan. We Are Here onttrok zich altijd aan de nachtopvang, om hiermee druk te houden op de gemeente en landelijke politici, zodat een 24-uursopvang zou worden geopend.



Vanaf medio oktober start British School of Amsterdam met de verbouwing van het gebouw in de Havenstraat. Er is toegezegd dat tijdelijke bewoners zo weinig mogelijk hinder van de verbouwingen ondervinden.