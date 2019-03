Opvang 24/7 Kids stuurde groepen urenlang de straat op

In de crèche werden veel meer kinderen opgevangen dan was toegestaan. Om dat te verhullen gingen leidsters met de boventallige kinderen de straat op. Deze kinderen kregen soms weinig eten en sliepen, zo getuigen de foto's, buiten op bankjes en in kinderwagens.



Het ging de eigenaar om geld, stelt advocaat Richard Korver in de aangifte namens een tiental ouders. Het Parool beschikt over de 31 pagina's tellende aangifte van Korver, plus een groot aantal appjes en foto's over het reilen en zeilen bij 24/7 Kids in 2014/2015.



Misstanden

De kleine crèche aan het Columbus­plein werd in 2015 wegens ernstige misstanden door de GGD gesloten. Het in 2010 opgerichte kinderdagverblijf had een vergunning voor de opvang van maximaal twaalf kinderen. De GGD stelde vast dat er op een dag 24 kinderen waren en dat beroepskrachten met 12 kinderen op pad gingen.



Vorige week werd bekend dat het OM directeur Laura T. en haar rechterhand P. gaat vervolgen. Een van die appjes: 'Kan ik terugkomen want het heeft 2 x best hard geregend. Kinderen zijn ook helemaal nat,' appt crèche-medewerker E. die erop uit was gestuurd om met de boventallige kinderen een groot deel van de dag op straat door te brengen.



Dergelijke appjes moesten voorkomen dat ouders en toezichthouder GGD ontdekten wat zeker een jaar lang praktijk was bij de crèche 24/7 Kids in Amsterdam-West: de opvang van veel te veel kinderen. Met de boventallige kinderen werd - in weer en wind - rondgesjouwd. Ze huilden soms van de kou.



Honger

Ze werden 'weggesluisd naar het Westerpark, de kinderboerderij, openbare bibliotheek en speelotheek'. Vaak waren de kinderen die de straat op moesten te jong om te praten. Slapen deden ze noodgedwongen in bolderkarren, bakfietsen of kinderwagens. Kinderen hadden 's avonds bij thuiskomst vaak veel honger.

