Opvallend: te weinig gegadigden voor koopwoningen in voormalig ING-kantoor in Zuidoost

De verkoop van 160 woningen in het Zandkasteel, het voormalige hoofdkantoor van ING bij de Amsterdamse Poort, is afgeblazen: er zijn te weinig kopers. De woningen gaan in de verhuur.

De makelaarskantoren die bij de verkoop betrokken waren, hebben dit gemeld aan potentiële kopers. ‘Ondanks de grote hoeveelheid enthousiaste belangstellenden blijft het aantal verkopen ver achter bij het beoogde doel. De woningen worden daarom binnenkort alsnog in de verhuur aangeboden, conform eerste gedachte. We begrijpen dat dit een grote teleurstelling is voor kopers en geïnteresseerden.’

Volgens de makelaarskantoren is de betaalbaarheid voor aspirant-kopers de afgelopen tijd onder druk komen te staan door onzekerheden op de kopersmarkt. ‘De flinke stijging van de hypotheekrente maakt dat de betaalbaarheid in het gedrang is gekomen. Daarnaast zorgen de ontwikkelingen op de koopwoningmarkt voor veel onzekerheid en een afwachtende houding. We zien dit de komende tijd niet verbeteren. Omdat de woningen in april 2023 gereed zijn, gaan we deze op korte termijn aanbieden in de verhuur.’

Zelfbewoningsplicht

Op de website van het project is te lezen dat voor de koopwoningen een zelfbewoningsplicht geldt van vier jaar: wie een woning koopt zal er zelf dus ten minste vier jaar blijven wonen. Die nieuwe regel moet ervoor zorgen dat minder woningen worden opgekocht door beleggers en voor hoge prijzen worden verhuurd, het zogenoemde ‘buy-to-let’-principe.

De afgelopen tien jaar kochten beleggingsfondsen, veelal Amerikaans, voor 5,7 miljard euro aan huizen in Amsterdam. Starters vissen hierdoor vaak achter het net. Uit de omschrijving van het project blijkt dat in het Zandkasteel woningen worden aangeboden variërend van 275.000 euro (36 vierkante meter) tot 518.000 euro (voor 88 vierkante meter).

Eerste monument Zuidoost

Het Zandkasteel is sinds 2017 een gemeentelijk monument, het eerste in Zuidoost, en diende enige tijd als hoofdkantoor van ING. De officiële naam is De Amsterdamse Poort, maar het pand kreeg zijn bijnaam vanwege de zandachtige kleur en de organische vormen van de gevels.

Het was destijds met 65.000 vierkante meter kantoorvloer een van de grootste bedrijfspanden van de stad. Door de ligging van het complex – in winkelcentrum Amsterdamse Poort, vlak bij station Bijlmer Arena – was de verwachting dat het vooral duurdere appartementen worden.