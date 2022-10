Opvallend milde straffen voor drie corrupte gemeenteambtenaren van Amsterdam

Volgens de Amsterdamse rechtbank hebben de drie mannen hun positie als ambtenaar misbruikt om zichzelf te verrijken. De straffen vallen laag uit, omdat de strafprocessen veel te lang hebben geduurd. Beeld Sabine Joosten / ANP

Justitie had in augustus zeven maanden cel geëist. Van den E. vroeg volgens justitie stelselmatig ‘brutaal’ om giften, en vergunde de aannemers in ruil daarvoor voornamelijk stratenmakerswerk na een oneerlijke aanbestedingsprocedure.

Een 58-jarige ex-collega van hem krijgt acht weken cel waarvan twee weken voorwaardelijk. Een derde ex-gemeenteambtenaar van 68 jaar krijgt een taakstraf van 180 uur.

Volgens de Amsterdamse rechtbank hebben de drie mannen hun positie als ambtenaar misbruikt om zichzelf te verrijken. Twee van hen hebben hun ambtsgeheim geschonden.

Cadeaus, boottochtjes, diner

Rob van den E. nam in minder dan vier jaar tijd, voor meer dan 65.000 euro cadeaus in ontvangst. Zo liet hij op kosten van de aannemers de woning van zijn partner verbouwen en kreeg hij televisies, een Rolex en een Apple Watch. Samen met een collega en hun beider partners liet hij zich fêteren op een boot tijdens Sail 2015 en met een zesgangendiner in restaurant Bord’Eau in hotel De L’Europe. Aan de aannemers gaf hij vervolgens een voorkeursbehandeling.

De 58-jarige man verkreeg in vijf jaar tijd ongeveer 37.000 euro. Ook hij liet verbouwingen uitvoeren op kosten van aannemers. Bovendien liet hij zich trakteren op twee kostbare visreizen naar het buitenland.

De 68-jarige man verkreeg in tien jaar tijd voor 14.000 euro aan cadeaus zoals boottochtjes, een etentje en golfpartijen.

Terugbetalen

De ambtenaren van 58 en 68 moeten respectievelijk ruim 47.000 euro en ruim 13.000 euro terugbetalen aan de staat. De ‘ontnemingsprocedure’ van Rob van den E. loopt nog.

De rechtbank rekent het de drie zwaar aan dat ze ‘het aanzien van en het vertrouwen in de integriteit van de overheid ernstig hebben geschaad’. De straffen vallen lager uit dan normaal redelijk zou zijn omdat de strafprocessen veel te lang hebben geduurd.