Optimisten geloven: World of Food keert terug als foodcourt 2.0, al kost het tijd

World of Food in de voormalige parkeergarage Develstein in Amsterdam-Zuidoost stopt later dit jaar in de huidige vorm. Optimisten hopen op een sterkere terugkeer in strakke nieuwbouw. Tot die tijd wordt het overleven voor de koks en cateraars uit alle windstreken.

Misschien gaan ze op evenementen staan als Taste of Zuidoost, dat in september een succes was in winkelcentrum de Amsterdamse Poort, denkt mede-eigenaar Sarah Bawuah van Gold Coast. Het jaarlijkse Kwaku Summer Festival in het Nelson Mandelapark? Zou kunnen. Bawuahs nering is hét adresje voor Ghanese specialiteiten (jollof rijst, red red, fufu) in het hart van World of Food.

Het is er misschien niet meer zo levendig als in de hoogtijdagen, toen World of Food nog 26 keukens telde en gold als charmante, exotischer pendant van bijvoorbeeld de Foodhallen in Amsterdam-West. Toch, ook met de negen eettentjes die dinsdagavond open zijn, is het niet doods en door de heaters niet zo koud als het er de laatste jaren soms was.

“We komen vast rond, want dat lukt al een tijdje,” voorspelt Bawuah haar gehoor tussen de pannen en bakken eten. “We zitten hier vanaf het begin in 2015 en komen hopelijk over 3,5 jaar weer terug in een mooi nieuw gebouw.”

Sarah Bawuah, mede-eigenaar van Gold Coast. Beeld Jakob van Vliet

Tegen de vlakte

De keepster van de bar prominent aan de kop van de eetstraat (28, liever geen naam) oriënteert zich weer op haar opleiding tot, hopelijk ooit, neuroloog. “Ik kan echt niet wachten tot het hier tegen de grond gaat, dus ik ga me weer op mijn studie richten. Het zou hier een tijdelijke pand zijn, hè, dus het was ook de bedoeling dat het een keer zou stoppen om nieuwbouw mogelijk te maken.”

July Bennett, verantwoordelijk voor de exploitatie van World of Food, is geschrokken van de mededeling in Het Parool dat het complex al in februari sluit. De oude parkeergarage gaat tegen de vlakte ten behoeve van dat nieuwbouwcomplex, waarin de nieuwe World of Food onderdeel zal zijn van een complex met driehonderd woningen en culturele voorzieningen.

‘Het doek valt niet’

“Veel mensen dachten dat we niet meer open zouden zijn, maar we draaien nog volop en moeten nog beslissen over het moment van sluiting, later dit jaar,” zegt Bennett. “We hebben nu nog twaalf huurders, inclusief de bar. Sommigen zijn uitgestroomd en hebben grotere restaurants of soms meerdere vestigingen. Het doek valt niet, maar we gaan flink verbeteren. Hopelijk is het in 2026 af. Zoiets moois als we van plan zijn, kun je niet in een paar dagen toveren.”

Niet iedereen is optimistisch. Ali Pervaiz van Wok Fo You kijkt teleurgesteld. “Ze hadden ons een vervangende plek beloofd. We zouden bij de Arena in de buurt komen, of bij metrostation Kraaiennest, maar nu krijgen we te horen dat we onze spullen maar moeten pakken,” moppert hij. “Over drie of vier jaar krijgen we een nieuwe plek, maar tot die tijd is er geen oplossing. Ga ik dan maar naar de sociale dienst?”

Ratten

Hij wijst misprijzend om zich heen. “Elke anderhalve maand komt de riolering omhoog, maar wat wil je ook in zo’n oud pand,” zegt Pervaiz. “Mensen zetten op Instagram hoe de ratten hier spelen en springen. De McDonald’s hiernaast is de enige die het nog echt goed heeft. Daar is het druk, ja. Die sturen ze ook niet zomaar even weg.”

Zoon Dymoreno van de eigenaar van Luscious Bakery in zoet en hartig gebak (voorheen Surinam Pastry) heeft wél goede hoop op een succesvol ‘World of Food 2.0’. “Ondertussen zoekt mijn moeder een ander plekje in Amsterdam of omstreken om de tijd te overbruggen.”