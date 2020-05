Opstand bij Haga Lyceum leidt tot schorsing directeur

Beeld ANP

De directeur kan volgens zijn bestuursvoorzitter geen rechtsgeldige besluiten meer nemen. Toch was Atasoy dinsdagmorgen gewoon aan het werk. Waarschijnlijk vechten ze het binnenkort uit voor de rechter.

Dat wordt de zoveelste keer dat het lot van het Haga Lyceum in de rechtszaal wordt bepaald. Belangrijk verschil is dat de vijand voor Atasoy nu niet van buiten, maar van binnen komt. Jarenlang trok hij eensgezind op met Laamimach, in hun strijd tegen de overheid. Nu diezelfde overheid aan het bijkomen is van een paar zware juridische nederlagen, is Atasoy doelwit van een interne opstand.

Geen toeval, zeggen ingewijden die anoniem willen blijven uit angst voor ‘intimidatie’ van Atasoy.

Begin dit jaar behaalde Atasoy nog een overwinning, toen de Amsterdamse rechtbank korte metten maakte met zijn door Slob gelaste vertrek. De minister handelde mede op grond van informatie van de inlichtingendienst AIVD, die Atasoy in verband bracht met radicalisering. De zwaarste beschuldigingen uit dat zogenoemde ambtsbericht bleken nadien onvoldoende te zijn onderbouwd.

Boze buitenwereld

Atasoy kreeg in de publieke opinie steun voor zijn stelling dat het ministerie van Onderwijs, de inspectie en het Amsterdamse stadsbestuur het Haga Lyceum veel kritischer bejegenen dan andere scholen. Tegenover die boze buitenwereld hield Atasoy intern de gelederen gesloten. Ouders, docenten en leerlingen kozen partij voor de school en de directeur.

Nu de externe druk is weggevallen, is het gedaan met de eenheid. NRC berichtte vorige week over een brandbrief van de medezeggenschapsraad aan bestuursvoorzitter Laamimach, die Atasoy beticht van autoritair optreden en het wegpesten van een docent. Ook zou Atasoy initiator zijn geweest van het afluisteren van onderwijsinspecteurs.

Laamimach: “Zijn positie is onhoudbaar. Ik moet ingrijpen om de school en het onderwijs te beschermen.”

Radicale prediker

De ouderraad is uit protest tegen Atasoy opgestapt. De klachten zijn divers. Opvallend is dat een deel ervan overeenkomt met de waarschuwingen van de AIVD. Zo zou de radicale prediker Abou Hafs wel degelijk gesprekspartner zijn van Atasoy. Ook de vrijwilligersrol van Arnoud van Doorn – het Haagse raadslid waar in februari de politie een inval deed op verdenking van het lekken van vertrouwelijke informatie – is omstreden. Hetzelfde zou gelden voor de voorname positie van een docent met banden met een salafistische organisatie.

Een andere klacht is dat Atasoy met zijn broer Son Tekin als beleidsmedewerker de lakens uitdeelt, terwijl hun oudste broer Luan – die geen formele functie bekleedt – zich ook zou bemoeien met de school. De Atasoys zouden hebben verkondigd dat het voortbestaan van de school afhankelijk is van hun positie.

Naar buiten toe schoven ze godsdienstcoördinator Hüseyin Önal naar voren als gematigd uithangbord. Intern had Önal echter niets te vertellen. Eind 2019 nam Önal ontslag. Dat was een schok voor veel ouders, die tot dan toe verhalen over Atasoys disfunctioneren beschouwden als onderdeel van een overheidshetze. Ondertussen onderzocht Laamimach beschuldigingen over wanbeleid.

Solistisch optreden

Atasoy zegt zich geen zorgen te maken. “Er is geen meerderheid om mij weg te sturen. Het andere bestuurslid (secretaris Sadrettin Karadag – red.) staat achter mij.” Atasoy stelt dat het bestuur afgelopen weekend Laamimach zelf heeft geschorst wegens solistisch optreden. En de brandbrief van de medezeggenschapsraad? Die is ingetrokken.

Volgens tegenstanders is dat gebeurd nadat Atasoy tegenover docenten in de raad had gezinspeeld op hun vertrek in het nieuwe schooljaar. Atasoy zegt over die beschuldiging dat het samenstellen van het docententeam ‘altijd spannend’ is.

Hij ontkent intensieve contacten met Abou Hafs – ‘ik heb hem maar vier keer gesproken’ – en zegt dat zijn oudste broer ‘af en toe komt helpen, bijvoorbeeld op de open dag’. “Dat is gebruikelijk, we zijn een informele school.” Ook ontkent hij te hebben gedreigd de school mee te slepen in zijn val.

Hij kan niet gerust zijn op zijn positie. De Onderwijsinspectie, die is ingelicht over de gebeurtenissen, beschikt nu over ingewijden die uit de eerste hand kunnen vertellen over Atasoys manier van optreden.