Opslag van koffers: de volgende uitwas van de toeristisering?

De Amsterdamse binnenstad wordt overspoeld door commerciële punten voor kofferopslag. Een volgende uitwas om in te dammen? ‘Wij verhelpen de drukte juist.’

“In veel hotels kun je je koffer gratis bij de conciërge achterlaten,” zegt Dennis Mijvis van Dropandgo. “Maar dat kan nu eenmaal niet bij Airbnb.”

Zomer 2014 begon hij zijn bagageopslag voor zwaarbeladen toeristen. Inmiddels heeft Dropandgo een zaak pal tegenover Amsterdam Centraal én in De Pijp. “We hebben ook sleutelservice voor Airbnb-verhuurders en kregen regelmatig de vraag of mensen hun koffers bij ons konden stallen. Toeristen kunnen daar vaak pas om een uur of twee, drie naar binnen en moeten er om elf uur weer uit. Ze komen toch langs om de sleutel weer af te geven, dan kunnen ze meteen hun koffer regelen.” Hij vraagt ze tussen de 4 en 15 euro per koffer per dag, afhankelijk van de omvang.

Amsterdam kent zeker 150 adressen waar toeristen koffers kunnen stallen, om vervolgens zonder bagage de stad te verkennen en attracties te bezoeken die ze met reisgoed niet binnenkomen. Maar dat is wel een stad waar een deel van de politiek en de inwoners juist graag minder toeristentrekkers ziet en de komst van nieuwe hotels al heeft verboden.

Vorig jaar wierp het college een dam op tegen een vergelijkbare uitwas van de toeristisering van de binnenstad, toen commerciële aanbieders van geldautomaten massaal ‘ATM’s’ neerzetten bij winkeliers. Door kritischer om te gaan met vergunningen, is die opmars inmiddels gestuit. Maar voor bagageopslag ontbreekt zo’n dam: er is geen aparte vergunning voor nodig.

Gekkenhuis

Marjolein Lubbers van bagageopslag Lock ziet zichzelf niet als onderdeel van de toeristenindustrie die de binnenstad heeft veroverd. “Natuurlijk herken ik het maatschappelijk probleem en de keerzijde van de drukte. Maar dat wordt alleen maar groter als al die mensen ook nog eens met hun koffers door de stad gaan lopen. Wij kunnen de drukte niet oplossen, maar we kunnen er wel een beetje bij helpen. Als er geen kofferopslag zou zijn, wordt het gekkenhuis alleen maar groter.”

Dat blijkt, het loopt storm in haar bagagewinkel in een zijstraat van de Nieuwendijk. “Nu in het hoogseizoen hebben we zo 80 mensen per dag,” zegt Lubbers, “Veel Amerikanen, Canadezen en Chinezen met grote koffers. We geven ze een ticket, zetten de koffer in een afgesloten ruimte en bewaken goed.” Afhankelijk van de omvang kost dat vijf tot tien euro per dag. Als bijvangst verhuurt Lock ook fietsen, verkoopt attractietickets en bezorgt bagage.

De kofferboeren lossen niet alleen Airbnb-problemen op. Ook de Amsterdamse pogingen toeristen naar de regio te dirigeren, vormen een welkome inkomstenbron. “We krijgen veel toeristen die in een hotel buiten de stad zitten,” zegt Mijvis van Dropandgo. “Daar kunnen ze dan hun koffer wel achterlaten, maar dan moeten ze weer helemaal terug om hem op te halen.”

Toch ziet hij bagageopslag niet als uitwas. “Of mensen hun koffer wel of niet kunnen stallen, ze komen toch wel. We dragen niet bij aan de drukte in de stad, we verhelpen een probleem. We voorkomen het rolkoffergeluid in de stad.”

Wel loopt het deze zomer minder hard met het bezoek. “Er zat lang een stijgende lijn in, maar die is sinds de komst van de nieuwe burgemeester en haar toerismebeleid iets minder. Ik hoop niet dat wij de volgende zijn die ze gaat aanpakken. Er zijn nog altijd meer toeristen in de stad dan wij koffers kunnen opbergen.”

Teleurstellend

Maar de concurrentie neemt toe. Boekingsplatforms reserveren een stukje vloer in winkels, restaurants of cafés waar bezoekers hun bagage een tijdje kunnen stallen. Platform Djeepo schakelt zelfs particulieren in, zoals student ‘Kaya’ die weliswaar een huis deelt maar toch ‘a little bit of storage space’ over heeft.

Deze maand streek ook het Deense Luggage Hero in de stad neer, dat bagageruimte verzamelt bij lokale ondernemers die een centje willen bijverdienen. “Ik ben het begonnen, omdat ik het zelf nodig had als reiziger en als eigenaar van een Airbnbadres in Kopenhagen,” zegt oprichter Jannik Lawaetz. “Elke keer dat ik verhuurde, vroegen huurders me of ze de bagage konden achterlaten. Ik vond het teleurstellend dat ik ze naar het station moest sturen.”

Het bedrijf zit inmiddels in veertig steden. Winkels vinden is geen probleem. “Als we bij ze langsgaan, vragen we ze of ze meer klanten willen. Meestal is het antwoord: hoeveel kost me dat. Dus helemaal niks, wij betalen hén. En we zorgen voor meer aanloop. Een groot deel van de toeristen koopt daarnaast wat.”

Luggagehero telt naar eigen zeggen veertig adressen in Amsterdam. Zoals Elektronica Boutique aan de Utrechtsestraat. Die wordt nog niet platgelopen. “Ik heb misschien een keer of tien iemand langs gehad met een koffer,” zegt eigenaar Tomas Romero. Luggaghero betaalt de helft van de euro per uur of tien euro per dag die het daarvoor vangt, aan hem door.

“We gaan er niet rijk van worden. Maar ik heb een elektronica- en reparatiezaak. Het gaat alleen steeds minder goed in de elektronica terwijl de huren in de binnenstad door de wolken schieten. Dus moeten we op zoek naar andere inkomsten.” De winkel was al pakketpunt voor DPD en UPS en afhaalpunt voor webwinkel Wish. “Daar past dit goed bij. Alles bij elkaar kunnen we de huur betalen.”