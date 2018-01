Oproep vermiste Dominicaanse op 76 schermen in de stad

De oproep is ook te zien op 6 plekken in Utrecht en 19 in Rotterdam.



Van de in de Dominicaanse Republiek geboren Diaz is sinds woensdagavond 17 januari niets meer vernomen. Diaz (35) is kunstenares, klein van stuk en heeft donkere krullen.



Het is de tweede digitale campagne van JC Decaux rond een vermissing. De eerste betrof een Amber Alert, in december 2017, toen een autistische jongen werd vermist. Die werd gezond teruggevonden in een tuinhuisje.