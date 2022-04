Oproep van organisaties Wallen aan bouwers: werk niet mee aan nieuw erotisch centrum

Drukte op de Wallen tijdens een zaterdagnacht. Beeld Amaury Miller

Het is een vurige wens van het stadsbestuur: het sluiten van een groot deel van de ramen op de Wallen waarachter sekswerkers hun diensten aanbieden. Het gebied moet hiermee ‘een ander aanzien’ krijgen. “We hebben de ambitie om de binnenstad te veranderen. Die is nu te veel een vergaarbak van mensen die heel luidruchtig consumeren en weinig oog hebben voor de schoonheid en historie,” lichtte burgemeester Halsema de plannen eind 2020 al toe.

In plaats van de ramen op de Wallen zouden sekswerkers hun diensten moeten aanbieden in een erotisch centrum aan de rand van de stad. Het Prostitutie Informatie Centrum, Red Light United, Save, Trans United, ondernemersvereniging Burgwallen, Failed Architecture en 130 sekswerkers op de Wallen hebben nu een open brief gepubliceerd waarin ze eventuele ontwikkelaars van het centrum oproepen om niet mee te werken aan de bouw. Ze richten zich niet meer tot de gemeente omdat ze daar ‘hun hoop verloren hebben’.

Rechten ondermijnen

Eerder waren ze ook al kritisch in gesprekken met de gemeente zelf, maar ze schrijven dat de gemeente ‘nauwelijks de moeite heeft genomen’ om naar hun zorgen en noden te luisteren. ‘Verder laat zelfs onderzoek van de gemeente zelf zien dat de paar mensen die ze gesproken hebben tegen de plannen zijn. Sekswerkers op de Wallen worden wederom aan de kant gezet, en denken niet dat deze plannen hun op wat voor manier dan ook ten goede zullen komen. Sterker nog, waarschijnlijk zullen de plannen hun rechten en levensomstandigheden ondermijnen.’

In de brief schrijven de belangenorganisaties verder dat sekswerkers op de Wallen willen blijven en ‘niet gedwongen’ willen worden te vertrekken. Met een vertrek naar een erotisch centrum zouden ‘sekswerkers op geen enkele manier geholpen’ zijn. Ook zou de gemeente alleen in gesprek zijn gegaan met de sekswerkers ‘om te kunnen claimen’ dat ze de groep betrokken hebben bij het besluitvormingsproces.

De belangenorganisaties vinden ook dat ‘sekswerkers worden gestigmatiseerd door verdreven en weggestopt te worden’ en ‘in onveilige en zelfs gevaarlijke situaties terecht komen als ze zich naar een specifiek gebouw aan de rand van de stad moeten begeven’. Daarnaast denken sekswerkers dat hun inkomsten ver zullen teruglopen omdat het voor bezoekers ‘minder makkelijk te bereiken is’ en zijn ze bang dat het 'slecht bestuurd wordt’.

De groep vindt dat zij verantwoordelijk worden gehouden voor het massatoerisme dat decennialang door de gemeente is aangewakkerd. ‘Sekswerk is net zo onderdeel van het historisch erfgoed als de gebouwen waar het in plaatsvindt, en zou op die manier bekeken en beschermd moeten worden’, sluiten ze de brief af.

Weinig steun

Om een dergelijk erotisch centrum aan de rand van de stad te laten slagen, denken investeerders, ontwikkelaars en de gemeente dat een aanzienlijk deel van de ramen op de Wallen eerst moet sluiten. De eerste plannen gaan uit van een erotisch centrum in een van de (kwetsbare) buitenwijken van de stad. Meerdere locaties, waaronder één in Zuidoost, liggen op tafel. Afgelopen februari kwamen bewoners uit Zuidoost al in protest tegen de mogelijke komst van een erotisch centrum: “We kunnen dit er echt niet bij hebben,” zeiden ze tegen Het Parool. Ook in de gemeenteraad konden de plannen voor de bouw van een dergelijk centrum in Zuidoost of een andere kwetsbare buurt op weinig steun rekenen.

Uit een eerste marktverkenning die de gemeente heeft laten uitvoeren, blijkt dat onder potentiële exploitanten een voorkeur is voor een plek op de Zuidas of in de de buurt van de RAI.