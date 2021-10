Oproep partijprominenten: GroenLinks en PvdA moeten in Amsterdam verregaand samenwerken

GroenLinks en de PvdA moeten verregaande samenwerking zoeken, door één fractie te vormen in de Amsterdamse raad. Daartoe roepen tientallen partijprominenten op. ‘Op termijn kan meer linkse samenwerking misschien leiden tot een fusie.’

Tientallen leden van GroenLinks en de PvdA in Amsterdam roepen zaterdag via een open brief in Het Parool op om de fracties in de raad volgend jaar samen te voegen. De raadsfracties zijn het uithangbord van de afdelingen, samenvoeging zou de facto een fusie zijn van de twee progressieve partijen in de hoofdstad.

De brief is mede ondertekend door bekende oud-politici met een lange staat van dienst in de Amsterdamse politiek. Naast oud-burgemeester Cohen spreken ook oud-wethouders zoals Jeroen Saris (GroenLinks), Maarten van Poelgeest (GroenLinks), Freek Ossel (PvdA) en Walter Etty (PvdA) hun steun uit. De oproep tot samenwerking is inmiddels ondertekend door bijna 80 leden.

Volgens de ondertekenaars zijn de twee progressieve partijen ‘inhoudelijk steeds verder naar elkaar toe gegroeid’ en is de ‘noodzaak om als linkse partijen te concurreren’ voorbij. ‘Met een sterk links progressief blok kunnen we als dominante kracht in Amsterdam de koers van de toekomst bepalen.’

Bewuste keuze

Het is een bewuste keuze niet te pleiten voor een gezamenlijke lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen. “Dat willen we wel, maar dat gaat sommige leden misschien iets te snel,” zegt mede-initiatiefnemer Gabriël van Rosmalen. “Bovendien zijn zowel bij GroenLinks als bij de PvdA de conceptkieslijsten al af, voor een gezamenlijke lijst zijn we eigenlijk te laat.”

Door de vorming van een gezamenlijke fractie zouden de twee Amsterdamse afdelingen voorsorteren op de landelijke toenaderingspogingen tussen PvdA en GroenLinks. PvdA-leider Lilianne Ploumen en GroenLinksvoorman Jesse Klaver vormden tijdens de formatieonderhandelingen één blok. Nadat duidelijk was geworden dat de partijen niet in beeld kwamen voor het nieuwe kabinet, spraken ze uit dat dit het begin zou zijn van een verdere ‘innige samenwerking’. In augustus werd dit plan breed gesteund door de leden van PvdA en GroenLinks.

Tegelijkertijd is er kritiek op de samensmelting. Tweede Kamerlid Bart Snels (GroenLinks) trad eerder deze maand af omdat hij vond dat zijn partij had moeten meeregeren en de PvdA daarvoor had moeten loslaten. Hij vroeg zich bovendien openlijk af waarom GroenLinks met ‘een partij in crisis’ zou samenwerken. Ook lokaal is de samenwerking niet onomstreden. Het Amsterdamse GroenLinksraadslid Jenneke van Pijpen noemde de focus op de PvdA ‘jammer’. Zij zag liever dat er ook wordt samengewerkt met de SP en de Partij voor de Dieren.

Electoraal verval

Op papier doen GroenLinks en de PvdA op dit moment niet voor elkaar onder. GroenLinks haalde tijdens de meeste recente Kamerverkiezingen 8 zetels, de PvdA 9. GroenLinks halveerde bijna sinds de verkiezingen van 2017, maar vooral bij de PvdA is het electorale verval al jaren te zien. Zowel landelijk als plaatselijk slinkt het zetelaantal bij vrijwel elke verkiezing, de laatste Europese verkiezingen uitgezonderd vanwege de grote bekendheid van PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans.

Marjolein Moorman, lijsttrekker van de Amsterdamse sociaaldemocraten, liet zich eerder dit jaar in een interview behoedzaam uit over samenwerking. Ze zei ‘niet tegen’ een fusie te zijn. “Op termijn kan meer linkse samenwerking misschien leiden tot een fusie. Daar moet je de tijd voor nemen.” GroenLinks-voorman Rutger Groot Wassink zei dat samenwerking ‘op termijn noodzakelijk’ is, al voegde hij daaraan toe dat de partijen niet ‘halsoverkop in een fusie’ moeten stappen. Onder zijn bewind werd GroenLinks in Amsterdam in 2018 met 10 zetels voor het eerst de grootste van de stad. De PvdA verliest al jaren gestaag steun onder kiezers, de partij kreeg in 2010 nog 15 van de 45 zetels, in 2014 waren dit er 10 en in 2018 wat het er 5.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022.