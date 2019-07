Oproep

Oproep: last van vuilnis voor je huis?

In de stad is sprake van een ware ‘afvalcrisis’ nu het Amsterdamse afvalenergiebedrijf AEB op omvallen staat. Grof vuil wordt later opgehaald dan normaal, net nu de stad zindert door de hittegolf. Heb jij ook last van een vuilnishoop voor je huis? Stuur Het Parool een foto!