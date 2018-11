Oproep huisartsen: red de parels van MC Slotervaart

Ik moet er niet aan denken dat geriatrie verdwijnt. Waar moeten deze patiënten dan heen?

Sinds ruim twee weken geleden het faillissement van het MC Slotervaart werd afgekondigd, dreigt het ziekenhuis te verdwijnen.



Na bijna 44 jaar zou dit ziekenhuis ten onder gaan, tenzij er een investeerder komt die én een zak geld heeft én het vertrouwen van de verzekeraars krijgt om met (delen van) MC Slotervaart een doorstart te maken.



In vertrouwelijkheid voeren de curatoren overleg met enkele tientallen partijen die een doorstart met het hele ziekenhuis willen maken óf - dat zullen er meer zijn - alleen een afdeling willen overnemen.



Zowel de vermoeidheid onder de medewerkers als de spanning neemt toe. Hoogstwaarschijnlijk maken de curatoren morgen bekend of het ziekenhuis dan wel afdelingen kunnen worden gered.



Brief op poten

Intussen maken de huisartsen en de gemeente zich zorgen over hoe het in de toekomst verder moet met die 90.000 patiënten van het ziekenhuis. De Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman heeft minister Bruno Bruins woensdag een brief op hoge poten gestuurd.



Ze wil van hem de toezegging dat er in Amsterdam genoeg specialistische zorg beschikbaar blijft, ook met het oog op de groei van de stad.



Ze wil ook dat de andere ziekenhuizen, waar nu overuren worden gemaakt om de patiënten op te vangen, hiervoor genoeg geld krijgen.



Zonneveld roept namens de huisartsen ertoe op 'de capaciteit voor darmonderzoek te behouden'. "Want daar is bij de ziekenhuizen een lange wachttijd voor." Ook de afdeling bariatrie - 'maagverkleiningen' - moet volgens haar in Amsterdam blijven.



Jaarlijks melden zich 1800 nieuwe patiënten en worden 1200 van hen geopereerd. "Als mensen in Amsterdam complicaties krijgen na een operatie, moeten ze toch bij ervaren artsen terechtkunnen."



