Oproep: hoe zie jij de stad?

Het Parool is benieuwd naar de blik van jonge Amsterdammers op hun stad. Voor een wekelijkse zomerserie zoeken we jongeren in verschillende stadsdelen van verschillende leeftijden, van wie we een een foto plaatsen van hun beleving van de stad. Ben jij (of ken jij) iemand die graag wil meedoen? Stuur dan je foto op.