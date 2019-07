Oproep: hoe warm is het in je huis?

Beel van woensdagochtend: toen was het nog frisjes... Beeld Het Parool

Warm hè? In Gilze-Rijen werd woensdag een temperatuur van 38,8 graden gemeten - een record. In Amsterdam is het nog iets frisser, maar in de stad kan de gevoelstemperatuur op sommige plekken wel zeven graden hoger liggen dan de officiële temperatuur van de weersvoorspelling.

Nu de temperaturen oplopen richting de 40 graden zal het dus behoorlijk warm aanvoelen in je woning. Maar hoe warm? Voor een beeldserie zoekt Het Parool foto's van thermostaten in Amsterdamse woningen.

Meedoen? Stuur ons een foto van je thermostaat waarop te zien is hoe warm het in je huis is. Vermeld je naam, je leeftijd en de wijk/het stadsdeel waar je woont in de begeleidende mail. Stuur je mail naar nieuwsdienst@parool.nl o.v.v. Thermostaat. Een selectie van de ingezonden foto’s zal gepubliceerd worden op Parool.nl en mogelijk in de krant. Alvast bedankt!