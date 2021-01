Oproep Halsema: kom niet naar het Museumplein

Beeld ANP

De gemeente zet zich schrap voor nieuwe onrust in de Museumpleinbuurt. Afgelopen zondag moest de politie daar bijna 2500 mensen van het plein verjagen, nadat een op die plek verboden manifestatie tegen het coronabeleid toch werd gehouden. Het beëindigen van de demonstratie ging gepaard met stevige rellen, een groep van ongeveer 250 demonstranten verzette zich hevig en was voorzien van wapens naar het plein gekomen.

Op scherp

Nu de organisatie van de verboden demonstratie van afgelopen weekend opnieuw heeft aangekondigd te willen ‘koffie drinken’ op het Museumplein, staat het stadhuis op scherp. Donderdag hebben de burgemeester, de korpschef en de hoofdofficier van Justitie een ingelast overleg over de situatie, om voorbereid te zijn op een tweede onrustige zondagmiddag.

“We willen een demonstratie tegen de coronamaatregelen op een fatsoenlijke en veilige manier mogelijk maken,” zei Halsema woensdagmiddag tijdens een debat. “Bent u van plan om spontaan en in groten getale naar Museumplein te komen; doe dat alstublieft niet.”

Lof en kritiek

Vanuit de raad was er vooral lof te horen voor de manier hoe de demonstratie was beëindigd, sommige partijen waren kritisch op de inzet van een waterkanon tegen de demonstranten. Er klonken ook allerlei suggesties om een herhaling van de rellen te voorkomen. Wat CDA-raadslid Diederik Boomsma betreft krijgen de relschoppers die zondag actief waren op het plein sowieso een gebiedsverbod voor komend weekend. Door D66 werd gesuggereerd dat Halsema preventief fouilleren zou kunnen instellen voor de Museumpleinbuurt, iets wat zondag wel is overwogen, maar wat toen niet uitvoerbaar bleek, zei de burgemeester.

In antwoord op vragen van de Partij van de Ouderen liet Halsema wel weten dat er geen plannen zijn om het Museumplein zondagmiddag geheel af te grendelen voor alle bezoekers. Dit omdat er ook veel mensen komen die graag een luchtje willen scheppen.