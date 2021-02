Oproep Halsema aan kabinet: ‘Tijd om ook terrassen en Artis te heropenen’

De lente lokt mensen naar buiten, corona of niet. Burgemeester Halsema heeft er begrip voor. ‘Buiten is het ’t veiligst, ik vraag het kabinet om snel naar Artis en de terrassen te kijken.’

Amsterdammers zijn niet massaal tegen de corona­maatregelen, maar gunnen zichzelf steeds vaker een dagje vrijaf, en dat zorgt voor problemen, zegt burgemeester Femke Halsema. Ze juicht het toe dat het ­kabinet dindag besloot jongeren meer ruimte te geven, door sporten in team­verband (tot 27 jaar) toe te staan, en middelbare scholen deels te heropenen.



Ook de versoepelingen voor winkeliers zijn welkom, hoewel het volgens haar voornamelijk de kleinere middenstanders zal helpen. Dat sekswerkers als enige van de contactberoepen zijn uitgezonderd van openstelling, kan Halsema ook begrijpen. “Ik ben blij dat er iets van beweging komt in de versoepelingen. Het gaat zoekend en tastend, maar we hebben perspectief allemaal hard nodig.”



Tegelijkertijd doet deze ronde versoepelingen weinig om de druk op het buitenleven in de dichtbevolkte steden te verlichten. Dit weekend waren het Vondelpark, Rembrandtpark en de Noordermarkt, plekken die normaal gesproken alleen in de zomer propvol zijn, nu al extreem druk. Niet alleen vanwege sporters en wandelaars, maar steeds vaker ook door mensen die daar gewoon staan te praten, met een koffie of een biertje in de hand.

Bij Halsema klinkt begrip, in deze fase van de pandemie. “Ik verbaas mij dat sommigen de drukte in de parken individualistisch gedrag noemen,” zegt Halsema. “Natuurlijk moet je afstand houden, maar veel mensen zijn bijna een jaar lang solidair geweest met kwetsbaren en hebben veel opgegeven. Mensen geven zichzelf nu steeds vaker een dagje vrijaf.”

Verlangen elkaar te zien

De burgemeester waarschuwt wel dat alle respijtdagjes die mensen nemen, er gezamenlijk voor zorgen dat de heropening van de stad langer kan gaan duren. “Het risico is dat alle inspanning hierdoor teniet wordt gedaan.”

De versoepelingen zijn belangrijk maar door het mooie lenteweer willen mensen volgens de burgemeester vooral graag naar buiten. Het geleidelijk heropenen van activiteiten die buiten kunnen plaatsvinden, zou daarom een volgende stap moeten zijn. “Ik roep het kabinet op: kijk begin maart als het mogelijk is naar de terrassen, zodat we de publieke ruimte kunnen reguleren,” zegt Halsema. “Of denk aan doorstroomruimtes zoals Artis. Mensen verlangen ernaar om elkaar te zien en dan is buiten echt het veiligst.”

Toegang reguleren

Tegelijkertijd trekt Halsema een grens, bijvoorbeeld bij de jongeren die afgelopen weekend een openluchtfeestje bouwden in het Vondelpark. De gemeente staat klaar om de toegang tot dit soort plekken weer te gaan reguleren, zoals afgelopen zomer. Dit gebeurde door de zij­ingangen af te sluiten en bezoekers te tellen, of fietsers te weren. Ook gaat het stadsdeel in gesprek met de horecaondernemers in het park, bijvoorbeeld over de verkoop van alcoholische dranken.

Politie en handhaving zijn ook voorbereid om parken dicht te gooien rond zonsondergang, als die dreigen te veranderen in een festivalterrein. “Ik hoop dat mensen slim genoeg zijn om niet nog een keer te gaan feesten, want daarmee dwingen zij ons om het park in het uiterste geval te sluiten en dan ontneem je heel veel andere mensen ook hun buitenruimte.”