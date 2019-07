Oproep GGD Amsterdam: prik nu tegen hepatitis

Infectie van hepatitis A en B is te voorkomen met een preventief vaccin. Beeld anp

Hepatitis A wordt overgedragen door ontlasting, is heel besmettelijk en veroorzaakt een acute leverontsteking. Bij de vorige piek in 2017 belandde circa 20 procent van de landelijk 374 mensen die besmet waren in het ziekenhuis, zegt arts Maatschappij en Gezondheid van de GGD Mariska Petrignani. “Soms kan bij een ernstige leverontsteking de leverfunctie helemaal uitvallen en kan een levertransplantatie nodig zijn”

Het is dus zaak, zegt Petrignani, om een infectie te voorkomen. Omdat een relatief groot aandeel van de besmettingen wordt gezien bij mannen die seks hebben met mannen, richt de GGD Amsterdam de campagne op deze doelgroep.

Virusstam

Dit jaar zijn er in de stad 26 besmettingen geregistreerd. “Dat lijkt weinig, maar wij denken dat het niet om een paar individuele gevallen gaat. Mogelijk kan het een aanloop zijn naar een nieuwe piek, zoals we die in 2017 hebben gezien.”

Petrignani heeft signalen die daarop wijzen. Allereerst zien de onderzoekers, als ze het bloed bestuderen, dat een nieuwe virusstam terrein wint bij homomannen. Ook zijn er geluiden uit de gayscene, dat hepatitis A steeds vaker voorkomt. Tot slot zijn Nederlanders kwetsbaar voor dit virus, omdat hepatitis A in Nederland normaal gesproken nauwelijks voorkomt. “We zijn vatbaar. Het vaccin zit niet in het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen. En omdat het virus in Nederland altijd klein is gebleven, zijn we, op een klein percentage na, niet beschermd met antistoffen.”

Twee derde van de doelgroep heeft geen antistoffen in het bloed, zo is gebleken uit onderzoek van de GGD. “Dat betekent dat ze een infectie makkelijk kunnen oplopen.”

Prikpunten

Sinds 2016 zijn er in Europa uitbraken van hepatitis A geweest onder homoseksuele mannen, onder andere in Engeland en Duitsland, meldt het RIVM. Al langer raadt de GGD homomannen aan om zich te vaccineren tegen hepatitis A. Omdat nu een uitbraak op de loer ligt, wordt die campagne geïntensiveerd.

Tijdens de Gay Pride zijn er prikpunten op verscheidene plekken in de stad waar mannen zich kunnen laten inenten tegen hepatitis A en B. Er worden flyers uitgedeeld, er hangen posters, bezoekers aan de hiv- en de soapoli worden geattendeerd op het aanbod. Verder heeft de GGD de huisartsen gevraagd patiënten binnen de doelgroep attent te maken op het belang van de prik.

Eigen bijdrage De GGD kan de vaccinatie tegen hepatitis A nog niet gratis aanbieden. Dat geldt wel voor een injectie tegen hepatitis B, dat sinds 2002 voor homo- en biseksuele mannen in het Landelijke Vaccinatieprogramma is opgenomen. In Amsterdam hebben inmiddels ruim 21.000 mannen deze prik gehaald. Wie al een B-vaccin heeft, heeft nog twee prikken A nodig, samen 90 euro. De drie combinatieprikken van A en B zijn goedkoper, omdat de B-prik vergoed wordt: samen 75 euro.