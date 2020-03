Oproep aan verhuurders: verlicht lasten van ondernemers tijdelijk

Lege terrassen in het centrum van Amsterdam. Beeld ANP

Daarvoor pleit het Georganiseerd Bedrijfsleven Amsterdam (GBA) in een brief aan de verhuurders. “Vastgoedverhuurders moeten in deze situatie kiezen voor de lange termijn en de drang naar korte termijnresultaat voorlopig achterwege laten,” zegt voorzitter van VNO-NCW Amsterdam Hans Bakker.

Het (grotendeels) wegvallen van de omzet door gedwongen sluitingen vanwege het coronavirus, kan ervoor zorgen dat veel winkels en horecagelegenheden omvallen. Eerder kondigden de overheid en banken al aan dat ze maatregelen nemen om dat te voorkomen. Nu roepen ondernemersorganisaties ook verhuurders daartoe op.

GBA adviseert verhuurders en huurders om met elkaar in gesprek te gaan en samen te zoeken naar een oplossing. Voorbeelden van die tijdelijke afspraken zijn een uitstel van betaling van de huur of een tijdelijke korting op de huurprijs.