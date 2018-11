Oprit naar A2 in Zuidoost dit weekend afgesloten

Dat betekent dat verkeer komende vanaf de Muntbergweg/AMC dit weekend niet via deze oprit naar de A2 richting Utrecht of de A9 richting Amstelveen/Schiphol kan rijden.



Verkeer wordt ter plaatse omgeleid via bijvoorbeeld de oprit bij Ouderkerk aan de Amstel of bij de Meibergdreeg. De reistijd wordt door de omleiding zo'n vijf minuten langer. De afrit is wel gewoon beschikbaar. Maandagochtend om 5.00 uur is de weg weer vrij.



Vluchtstrook

De afsluiting is nodig om langs de oprit een geheel nieuwe vluchtstrook aan te leggen. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project A9 Gaasperdammerweg, waarbij onder meer de weg wordt verbreed en er een drie kilometer lange tunnel komt.