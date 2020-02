‘Oprichters brouwerij De Prael ontslagen na financiële wantoestand’

De bieren van brouwerij De Prael. Beeld Van Houdt Wessel

Dat blijkt uit onderzoek door RTL Z.

In 2001 richtte het duo de sociale brouwerij op om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder veel psychiatrisch patiënten, aan een baan te helpen. Inmiddels heeft De Prael vier brouwerijen, meerdere proeflokalen en 180 werknemers.

Tot 2015 was het bedrijf een stichting, daarna kreeg het bedrijf een meer commerciëlere insteek om extra kapitaal te vergaren. Hierbij kregen Kok en Kooij alle aandelen in bezit. Stichting Doen en brouwerij Lindeboom kochten daarna aandelen van de directeuren die hun belang afbouwde tot ieder 22 procent.

Nieuwe vestigingen

In 2017 opende het bedrijf nog een nieuwe vestiging in het Westelijk Havengebied. Nog geen jaar later gingen er ook in Den Haag en Groningen vestigingen open. Ook had het duo plannen voor franchisevestigingen in andere delen van het land.

Achteraf gezien blijkt dat een jaar na de opening van de vestiging in het Westelijk Havengebied het bedrijf met financiële tegenslagen kreeg te maken. In een door RTL Z bemachtigde e-mail staat dat er sprake was van een ‘financiële noodtoestand’ en dat het bedrijf ‘technisch failliet’ was. Toezichthouders ontsloegen hierop de directeuren.

Rechtszaak

Kooij spande na zijn ontslag een rechtszaak aan, waarin hij ontslag- en schadevergoedingen eiste. In november verloor hij deze rechtszaak.

Hoe de financiën van het bedrijf er nu voor staan is onbekend. Tijmen Vermaas, oud-eigenaar van Dansen bij Jansen en mede-eigenaar van de Tolhuistuin, leidt het bedrijf tijdelijk.