Oprichter theater Frascati Hans Bosscher (1947-2022) was betrokken, maar ook kritisch

Hans Bosscher.

Bosscher zag er wel wat in, dat oude veilinggebouw. De akoestiek was goed, de locatie uitstekend. Hij wilde er niet één bepaald genre theater onderbrengen, maar juist breed programmeren. “Van zeer experimenteel toneel tot cabaret,” zei hij in 1974 tegen Het Parool.

En vanwege die goede akoestiek konden er volgens hem ook goed concerten worden gegeven.

Bosscher bleef tot 1977 artistiek directeur maar richtte in die tijd ook een eigen theaterproductiebedrijf op, Loman Productions and Consultancy.

Niet lang daarna verruilde hij de theaterwereld voor die van de film en televisie. Loman produceerde documentaires, bedrijfsfilms en commercials in binnen- en buitenland. In 2013 begon Bosscher ook een productiemaatschappij in Kenia waarmee hij projecten in Oost- en Zuidelijk Afrika begeleidde en maakte.

Hij had al heel lang een band met Zuid-Afrika en ook met Kenia, vertelt zijn goede vriend Fred de Haas. “Hij was altijd erg betrokken bij de antiapartheidsbeweging en in Kenia ging hij met filmmaker Hugo van Lawick de Serengeti in om wilde dieren te filmen.”

Ook introduceerde Bosscher Afrikaanse makers bij het Internationaal Documentaire Filmfestival Amsterdam (Idfa).

Betrokken en kritisch

Via Idfa ontmoette hij Jan Rofekamp opnieuw. Ze hadden elkaar al in Bosschers Frascatitijd meegemaakt. Rofekamp was in de jaren tachtig naar Canada geëmigreerd en woonde inmiddels in Griekenland, maar altijd als hij in Nederland was dronk hij een borrel, altijd gin-tonic, met Bosscher. Rofekamp: “Ik ga hem heel erg missen. Ik kwam elke paar maanden in Nederland, maar moet het nu zonder Hans doen.”

Van 2009 tot 2013 was Bosscher voorzitter van de Nederlandse beroepsvereniging voor film- en televisiemakers NBF. Daarnaast zat hij lang in het bestuur van rechtenorganisatie voor regisseurs van audiovisuele werken Vevam. Hij was betrokken bij het wel en wee van filmmakers, maar werd in de loop der jaren ook wat bitter, vertelt Rofekamp. “Hij vond dat er te veel films werden gemaakt, te vaak door makers die vooral met hun eigen ego bezig waren, in plaats van met dingen die de wereld aangaan. Hij was betrokken maar ook kritisch.”

Dochter Anna Bosscher volgde hem in de audiovisuele wereld, onder meer als productieleider bij De wereld draait door.

Pietje precies

Als groot sportliefhebber (Rofekamp kon geen wijntje met hem drinken als er een belangrijke voetbalwedstrijd was, ‘dan zat ik daar maar een beetje bij’) was Bosscher ook betrokken bij de opbouw van Sport 7, de commerciële zender van John de Mol, die na twee maanden al van de kabel werd gehaald.

“Hans kon zich vreselijk opwinden over mensen die hun werk niet deden,” zegt Fred de Haas, werkzaam in de internationale markt voor films. “Hij was een pietje precies. Toen we op de televisiebeurs in Cannes een plek opbouwden zodat Nederlandse onafhankelijke producenten zich konden presenteren, wilde hij porseleinen kopjes in plaats van plastic bekertjes.”

Maar hij was ook lastig voor zichzelf, zegt De Haas. “Hij was eigenwijs. Drie weken geleden waren we nog in het Antoni van Leeuwenhoek. Hij had me gebeld om hem op te halen, terwijl de verplegers hadden gezegd: u kunt beter een paar dagen blijven. Maar dat wilde hij dan niet.”

Dat hij ooit aan de wieg van Frascati stond, werd wel eens vergeten, tot frustratie van Bosscher. Hij vroeg De Haas dan ook eens uit te zoeken of hij de geschiedenis van het theater kon optekenen. De Haas: “Ik was er nog niet aan toegekomen, maar wie weet komt dat nog.”