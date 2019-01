Oprichter Studiezalen verkozen tot Amsterdammer van het Jaar

In het Internationaal Theater werd Idrissi geprezen voor het oprichten van de Stiching Studiezalen in 2010. Sindsdien zijn er 24 studiezalen verwezenlijkt in wijken in Noord en Nieuw-West. Wekelijks krijgen zo liefst 600 kinderen uit het primair en voortgezet onderwijs een plek om te studeren.



'Het geeft de jeugd de veiligheid, rust en gezelligheid om gemotiveerd te werken aan persoonlijke doelen,' zo vertelde hij de organisatie van Amsterdammer van het Jaar.



De 29-jarige Idrissi groeide zelf op in Nieuw-West in een arm gezin. Studeren was niet vanzelfsprekend. Toch schopte hij het tot bouwkundig ingenieur.



Maar zijn hart ging uit naar het helpen van kinderen. 'Veel kinderen in kwetsbare wijken krijgen niet de liefde en aandacht die ik wel kreeg.'



Kapot geschrokken

Naast het leren, bleek hulp bij pesten en werken aan zelfvertrouwen soms belangrijker, zo vertelde hij eerder in gesprek met Het Parool. "Ik ben me kapot geschrokken van wat leerlingen vertelden, en van de pest­verhalen die ik via collega's van Studiezalen hoorde."



Zijn boodschap aan de jeugd? 'Als ik het kan, kan jij het ook. Geef nooit op en geloof in jezelf.'



Clown Frank Westerop

Het was de veertiende keer dat de prijs voor Amsterdammer van het Jaar werd uitgereikt. Er waren tien genomineerden. Naast Idrissi maakten de volgende namen kans: Nienke Algra, Eric Junge, Peter Reiss, Alice Roegholt, Marieke Samallo, Caroll Sastro, Bianca Tjon a Koy, Selahattin Vural en Paul Willemse.



Het stichtingsbestuur keek vooral naar mensen die zich op eigen initiatief inzetten voor een mooier Amsterdam en die tezamen een diverse afspiegeling vormen van wat er in de stad leeft.



Vorig jaar werd wijkagent en clown Frank Westerop Amsterdammer van het Jaar.