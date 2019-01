Oprichter KLM's Holland Herald blijkt nog in leven

Dat schrijft NRC. De krant trof Van Belle in Albanië, nadat hij zich had gemeld op de Nederlandse ambassade in Tirana.



Van Belle vertelt dat hij 'eigen regie' wilde over het einde van zijn leven, en daarom pillen innam waarvan hij dacht dat ze dodelijk waren. "Maar ik werd gewoon weer wakker.'' Hij vroeg Rick Wilson, een oud-medewerker van de Holland Herald, een in memoriam te schrijven. Het bericht kwam in handen van ANP.



Moe

Waarom hij naar Albanië is gegaan kan hij niet uitleggen. Hij vertelde dat hij het leven moe was, in Amsterdam. "Ik had niets meer om voor te leven, geen project, geen doel."



Naar eigen zeggen heeft hij zijn appartement in Amsterdam opgezegd, zijn meubels verkocht. Daarna wist hij het niet meer. "Ik heb een vlucht genomen naar Albanië, enkele reis."



"Mensen willen mij niet meer," zegt hij in NRC. "Ik krijg geen antwoord op e-mails, ik kom niet langs telefonistes. Mij wordt voortdurend duidelijk gemaakt dat ik er niet meer bij hoor, iedere dag weer, en dat is voor mij geen leven."



In 1966 richtte Van Belle de Holland Herald op, het tijdschrift van KLM.