Oprichter CCN weerspreekt minister Bruins

Bruins: Te veel vragen over inhoud zorg

Bij de plannen voor een doorstart van MC Slotervaart waren er te veel vragen over ‘zorginhoudelijke aspecten’. Ook werden er vraagtekens gezet bij het ‘vastgoedcomponent’ van het plan.



Dat heeft minister Bruno Bruins zojuist in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.



Vandaag zaten alle betrokken partijen bij elkaar om te praten over een mogelijke doorstart van MC Slotervaart. Aandeelhouders van Cardiologie Centra Nederland (CCN) wilden verder in een afgeslankt ziekenhuis, zonder spoedeisende hulp en intensive care, zo meldden bronnen uit het ziekenhuis.



Eerder klonk ook kritiek onder medisch specialisten over de plannen van de aandeelhouders van CCN met het vastgoed. Het plan dat ze met het ziekenhuis hadden, kwam in hoofdlijnen overeen met een voorstel dat begin dit jaar nog is afgeschoten door zowel de medische staf als de ondernemingsraad van MC Slotervaart.



Externe adviseurs van de medische staf en de ondernemingsraad (or) waarschuwden begin dit jaar dat het plan om het vastgoed en de zorg van MC Slotervaart in aparte bv's onder te brengen, riskant was.



De vrees bestond dat winst uit de zorg zou worden weggesluisd via de huur die aan de vastgoedbv zou moeten worden betaald. Door het verzet van de specialisten en de or belandde dit splitsingsplan in de ijskast. Juist dit model had ook CCN-voorman Igor Tulevski nu voor ogen, aldus ingewijden.



Of dit het pijnpunt is, meldt de brief van de minister niet. Wel dat ‘het gedane voorstel niet kon rekenen op de steun van de meest betrokken partijen’. De curatoren hebben vervolgens geconcludeerd dat een doorstart niet mogelijk is en daarmee was deze definitief van de baan.



(Malika Sevil)