Oppositiepartijen: ‘Coalitie pakt huiseigenaren met lastenverhoging’

De woonlasten voor Amsterdamse huizenbezitters zijn al zo hoog, zegt Marianne Poot, fractievoorzitter van de VVD, denk aan erfpacht en onderhoud. “Dan is het niet eerlijk dat de coalitie de onroerende zaakbelasting (ozb) verhoogt en daarmee huiseigenaren pakt, plus ondernemers met een eigen pand.”

Coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP presenteerden woensdagochtend hun plannen om de tekorten in de gemeentebegroting weg te werken, die zijn ontstaan door de coronacrisis. De stad komt de komende jaren honderden miljoenen tekort doordat inkomsten teruglopen, bijvoorbeeld uit toeristenbelasting en dividend van Schiphol.

Aan de andere kant loopt het aantal bijstandsuitkeringen snel op. De meest omstreden maatregel, in de ogen van de oppositie, is de verhoging van de ozb met zo’n twintig procent. Dit levert de gemeente jaarlijks 36 miljoen extra op. Volgens de coalitiepartijen is een Amsterdammer met een huis van vier ton ongeveer dertig euro extra per jaar kwijt. “Niet leuk, maar wel te rechtvaardigen,” aldus Reinier van Dantzig van D66.

Middenklasse verdwijnt

Daar denkt de oppositie heel anders over. “In tijden van crisis moet de coalitie de rekening niet leggen bij de burgers,” zegt Annabel Nanninga van Forum voor Democratie. “Deze verhoging berokkent de economie schade en jaagt mensen de stad uit. En straks zeker weer piepen dat de stad geen middenklasse meer heeft.”

Dat huiseigenaren de afgelopen jaren, met dank aan de prijsstijgingen, veel extra vermogen hebben opgebouwd, doet hierbij niet ter zake, vindt Diederik Boomsma (CDA). “Je kunt met een hogere huizenwaarde geen brood kopen of pinnen. Huiseigenaren betalen ook al erfpacht. Veel mensen hebben hun baan verloren, of zien hun inkomsten afnemen. Dan is dit niet het moment om lasten te verhogen.”

De coalitiepartijen snijden ook in hun eigen paradepaardjes, maar veel van deze bezuinigingen op bijvoorbeeld armoedebestrijding, energietransitie en opvang van statushouders gaan pas in 2022 of 2023 in, zegt Poot. “Dan zijn de verkiezingen al achter de rug. Ik vind het onbestaanbaar dat de coalitie de bezuinigingen op deze manier doorschuift.”

Volgens VVD, CDA en FvD kan de gemeente nog meer bezuinigen op de eigen organisatie. Poot heeft moeite met de claim van de coalitie dat ze de bouw van woningen voor de middenklasse gaat aanjagen. Hierbij gaat het vooral om stadsdeelprojecten waarbij kantoren worden omgebouwd tot woningen. “Dat levert weinig nieuwe huizen op,” zegt ze. “Er moeten veel en veel meer huur- en koopwoningen voor de middengroepen gebouwd worden. Dat lost de woningnood voor deze groepen op, schept werkgelegenheid en zorgt voor veel extra inkomsten voor de stad.”

Kroonjuwelen verkocht

Johnas van Lammeren, fractievoorzitter Partij voor de Dieren, heeft grote moeite met de manier waarop de coalitie omgaat met de stadsfinanciën. Zo gebruiken de partijen de erfpachtreserves, die zijn opgebouwd met de afkoopsommen die erfpachters betalen, om de gaten in de begroting te dichten. Deze reserves zijn eigenlijk bedoeld om de schuld van de gemeente af te bouwen.

“De coalitie verkoopt de kroonjuwelen,” zegt Van Lammeren. “Amsterdam heeft geen vet op de botten door jarenlang opportunisme en mismanagement, niet alleen van het huidige college. De schulden zijn opgelopen, de reserves geslonken en nu hebben we nauwelijks meer iets over om volgende klappen op te vangen.”

Wat de oppositie betreft, offert de coalitie een aantal miljoenenprojecten, zoals de nieuwe Meervaart in de Sloterplas of de nieuwe megabibliotheek OBA Next op de Zuidas. “Flauwekulprojecten die veel geld kosten.”