Oppositieleider op bezoek: Belarus heeft ook Amsterdam nodig

Burgemeester Famke Halsema en mensenrechtenactivist en politicus Svetlana Tichanovskaja bij de Stopera. Beeld Eva Plevier

Wat we weten: 25 duizend Wit-Russen zijn gearresteerd voor hun deelname aan protesten. Duizenden zijn er gemarteld en zeker acht gedood. Het is een kille opsomming aan het begin van Tichanovskaja’s openingswoord in de Stopera. Het is zaak dat het regime in haar thuisland volledig wordt geïsoleerd, zegt ze. Voor zover dat niet al gebeurt.

Economische sancties voor staatsbedrijven en persoonlijke straffen voor wie de president heeft geholpen de verkiezingen te stelen. Dat de EU al sancties voert is goed, maar er mag een tandje bij. “Onze mensen willen vreedzaam blijven protesteren,” zegt ze. “Maar het regime voert het geweld steeds verder op. We redden het niet zonder hulp van buitenaf.”

Is iedereen oké?

Voor de Stopera hebben zich donderdagavond een kleine 200 leden van de Wit-Russische diaspora verzameld. Een van hen is Barbara Savalchik, die pas een maand in Amsterdam woont en studeert en er bij was toen Wit-Russen voor het eerst na die gestolen verkiezingen de straat op gingen. De meest angstaanjagende nacht uit haar leven. “Ik ben hier, maar ben elk moment van de dag met mijn land bezig. Ik kan niet anders.”

Viktor Makayed woont in Utrecht maar spreekt familie en vrienden in Belarus elke dag. Ook zijn oud-collega’s die in augustus werden gearresteerd en geslagen door Loekasjenko’s troepen. “Dat is hier vandaan zó niet voor te stellen. De situatie verandert nog elke dag. Is iedereen veilig, iedereen oké? En als er iets gebeurt, kan ik mijn familie dan het land uit krijgen?”

Lerares Engels Tichanovskaja werd na de arrestatie van haar man dit voorjaar de belangrijkste oppositiekandidaat van Belarus. De verkiezingen won ze, volgens eigenlijk iedereen behalve haar tegenstander. In een dictatuur heeft zoiets consequenties. Binnen drie dagen na de stembusgang vluchtte ze naar buurland Litouwen, haar al in veiligheid gebrachte kinderen achterna. Als oppositieleider in ballingschap pleit ze daar vandaan onvermoeibaar voor het aftreden van Loekasjenko en voor nieuwe verkiezingen in Belarus. Over haar inspiratie daarvoor: “Ik heb vaak op willen geven. Maar als ik zie hoe dapper en verenigd de mensen thuis blijven demonstreren, heb ik het recht helemaal niet om te stoppen.”

Intiem

Wat doe je tegen zo’n regime - wil de raad donderdag weten - dat onder ogen van de wereldpers en in weerwil van internationale sancties zijn eigen bevolking met grof geweld van straat blijft slaan? De enige uitweg die Tichanovskaja ziet, is de druk op Loekasjenko onverminderd hoog houden. Daarin is ook een rol voor Amsterdam weggelegd, zegt haar vertaler. “Amsterdam kan zijn eigen sancties instellen, bijvoorbeeld voor Loekasjenko’s knokploegen. Zeg als stad: die zijn hier niet meer welkom. Dat zullen Wit-Russen voelen.”

Tichanovskaja is in elk geval altijd welkom in de stad, zegt burgemeester Halsema later op het plein voor de Stopera tegen haar en haar aanhang. Er wordt gejoeld voor de oppositieleider van Belarus, gelachen en geklapt. Er worden selfies gemaakt en bloemen overhandigd, er wordt gelachen, maar er vloeien ook tranen. De voertaal is Russisch en de sfeer daardoor - zo midden in Amsterdam - haast intiem.

Even daarvoor wilde de raad weten hoe Tichanovskaja de toekomst ziet, specifiek over een jaar. “Dan bouwen wij samen met alle Belarussen aan een nieuw, veilig en vrij land. Net als dat van jullie.”