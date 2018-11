Oppositie verbijsterd over omvallen 'monument' Slotervaart

De coalitiepartijen willen pas volgende week met minister Bruno Bruins (Medische Zorg) in debat over de gang van zaken en niet per direct zoals alle oppositiepartijen dinsdag eisten.



In het vorige Kamerdebat twee weken geleden kreeg VVD'er Bruins een motie van wantrouwen aan zijn broek die door een groot deel van de oppositie werd gesteund.



Indiener van de motie, PVV-Kamerlid Fleur Agema, noemt het definitieve bankroet van het Amsterdamse ziekenhuis 'heel verdrietig'.



"Dat een monument als het Slotervaart zomaar kan omvallen, is een dieptepunt in mijn politieke carrière. Het systeem heeft gefaald. Niemand had dit ooit voor mogelijk gehouden, het was altijd theorie. Nu is het de harde waarheid. We moeten grondig gaan kijken naar de manier waarop we werken aan goede zorg in dit land."



Stapel stenen

Eerder was niet alleen de oppositie kritisch op de minister die zich al had vergaloppeerd - en verexcuseerd - door het Slotervaart 'een stapel stenen' te noemen. Ook CDA en D66 zijn matig te spreken over het gebrek aan daadkracht.



"Het is voor iedereen een klap, voor mensen in de buurt en voor de medewerkers," verklaart PvdA'er Lilianne Ploumen. "Ik woon vlak bij het Slotervaart en we konden er altijd terecht voor gebroken enkels en bloedprikken. We gaan de minister vragen hoe hij gaat zorgen dat patiënten met bepaalde aandoeningen goed terechtkomen. Mensen krijgen nu nog brieven voor afspraken in januari, die niet meer gaan plaats­vinden."



Snel ander werk

Volgens Ploumen moet de minister meer doen om aan belanghebbenden duidelijk te maken waar patiënten met vragen terechtkunnen. De oppositie heeft overigens nog veel meer vragen aan de VVD-­bewindsman over het bankroet.



Arno Rutte van regeringspartij VVD zegt het belangrijk te vinden dat de medewerkers van het Slotervaart zo snel mogelijk elders hun werk in de zorg kunnen voortzetten. "Daar moet alle aandacht nu op gericht zijn."



