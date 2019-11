Oppositie probeert deadline erfpacht via Twitter alsnog opschuiven

Beeld Screenshot website gemeente Amsterdam

Ondanks de officiële pogingen van de oppositie om via een motie tot uitstel te komen, hield de coalitie vast aan de deadline van 1 januari. Wie voor die datum een aanvraag indient om de erfpacht voor altijd af te kopen of de canon eeuwigdurend vast te klikken, maakt gebruik van gunstiger voorwaarden. Wie de aanvraag één dag te laat indient, is veel meer geld kwijt.

De oppositie diende eerder al een motie in om de deadline twee jaar uit te stellen. Alleen Bij1 deed toen niet mee. Veel Amsterdammers uiten hun zorgen en frustraties op Twitter. En ook de oppositie laat geregeld van zich horen, zeker nu de site waarop Amsterdammers een aanvraag kunnen doen voor de overstap al sinds maandag onbereikbaar is. Meerdere gemeenteraadsleden noemen het overstapportaal ‘gebakken lucht’.

Wanneer de site weer bereikbaar is, is overigens nog steeds niet bekend.