Oppositie pakt wethouder Meliani hard aan om riante ontslagvergoeding Van Gils

Wethouder Touria Meliani Beeld Eva Plevier

De motie om Meliani van de portefeuille personeel en organisatie af te halen haalde woensdag geen meerderheid, maar de wethouder is na woensdag wel flink beschadigd.

De oppositiepartijen in de gemeenteraad zijn al weken in de ban van de financiële afwikkeling van het vertrek van de voormalige gemeentesecretaris, Arjan van Gils. Hij kreeg bij zijn vertrek eind vorig jaar 75.000 euro mee, het maximaal toegestane bedrag binnen de Wet normering topinkomens (WNT).

Dit jaar werd hij wethouder in Rotterdam. Maar in het half jaar tussen zijn terugtreden als hoogste ambtelijke baas op 1 juli 2018 en zijn vertrek bij de gemeente Amsterdam op 31 december, hield hij geen deugdelijke administratie bij van het advieswerk dat hij tijdelijk deed.

Nuttig werk

De gemeente had dit moeten organiseren maar bleef in gebreke. Daarom is niet vast te stellen of hij zich in die maanden nuttig heeft gemaakt, erkende verantwoordelijk wethouder Meliani. Eerder zei zij nog dat Van Gils hard gewerkt heeft in dat halve jaar als adviseur.

De vertrekregeling is niet terug te vorderen. Dit heeft de stad een beperking op de accountantsverklaring opgeleverd, een standje van de huisaccountant. Ook heeft hij de omissie gemeld bij het ministerie van Binnenlandse zaken in Den Haag.

De afspraken met Van Gils zijn gemaakt vlak voordat wethouder Meliani aantrad. Toch vallen haar de verwijten ten deel omdat zij de gemeenteraad niet goed aan de hand heeft genomen sinds de vertrekregeling bekend werd gemaakt.

Moreel appèl

De oppositie had het niet moeilijk, want Meliani maakte diverse vergissingen. Zo had zij eerder beloofd aan de raad dat zij de schriftelijke adviezen die Van Gils in zijn half jaar als adviseur zou hebben verstrekt, zou doorsturen naar de raad. In het debat bleek dat die er niet zijn en dat zij iets anders bedoelde. Daarnaast bracht de wethouder twee verschillende versies in omloop van het overzicht dat Van Gils zelf had gemaakt over zijn tijdsbesteding.

Ook zei Meliani woensdagmiddag dat het vertrek van Van Gils geheel in lijn met de WNT was verlopen. Na doorvragen bleek dat zij de WNT-norm, het wettelijk maximaal toegestane bedrag, bedoelde. “Als ik mij niet goed heb uitgedrukt dan spijt mij dat zeer,” erkende zij. Zowel de wethouder als de voltallige raad wil in het vervolg geen maximale ontslagvergoedingen meer uitkeren aan hoge ambtenaren. Meliani deed in het debat nog een moreel appèl op Van Gils om zijn vertrekregeling terug te storten, eerder had hij al gezegd daar weinig voor te voelen.

Geen ervaring

Wat meespeelt bij het gebrek aan vertrouwen in Meliani, is dat zij een relatieve nieuwkomer is in het openbaar bestuur. Voor haar start als wethouder voor GroenLinks had zij geen enkele ervaring in de politieke arena en was zij werkzaam in de culturele sector. Zij is niet erg bedreven in het debat en zegt soms tegenstrijdige dingen waardoor ze door oppositiepartijen makkelijk in de hoek gedreven wordt.

Tegenover haar stonden talentvolle oppositieraadsleden als Don Ceder (CU) en Rik Torn (VVD), in het dagelijks leven beide advocaat, die de versprekingen van Meliani niet accepteren. “Ik ben geen advocaat meneer Torn, ik ben niet iemand die exact zo praat zoals u,” probeerde Meliani. De liberaal was onverbiddelijk. “Woorden doen ertoe, wethouder.” Raadslid Annabel Nanninga (FvD): “Ik kan niet begrijpen dat de wethouder dit niet snapt.” Volgens Ceder is er bij Meliani sprake van een patroon van het niet willen informeren van de raad.

Die fouten en versprekingen van Meliani leidden uiteindelijk tot een motie waarin werd opgeroepen haar de verantwoordelijkheid over het personeelsbeleid te ontnemen. De coalitiepartijen stemden tegen waardoor Meliani voorlopig door kan als wethouder. Maar de oppositiepartijen hebben duidelijk gemaakt dat zij geen medelijden hebben met nieuwkomers die zich onttrekken aan de de mores van de Stopera.