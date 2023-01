Oppositie over boetes vakantieverhuur: ‘Het gaat om mensenlevens’

Beeld ANP

Vorig jaar werd duidelijk dat de vakantieboetes te hoog zijn, zo oordeelden de gemeenteraad en wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting). Verschillende gedupeerden deden hun beklag over de boetes die ze kregen na het maken van administratieve fouten. Zij hadden bijvoorbeeld hun verhuur niet aangemeld bij de gemeente of nagelaten een vergunning aan te vragen.

Het leidde ertoe dat sommigen minder moesten betalen: van 8700 euro naar 3000 euro. Dat gold echter niet voor iedereen, maar alleen voor mensen die na 1 oktober 2021 een boete opgelegd hadden gekregen of die een nog lopende procedure tegen de gemeente hadden. Voor de circa 25 Amsterdammers die bijvoorbeeld niet het geld hadden voor advocaat betekent het dat hun boete blijft staan.

Onterecht, stellen oppositiepartijen VVD, JA21, Volt en CDA, die uitzonderingen willen voor deze groep. Raadslid Annabel Nanninga (JA21) zei dat het over mensenlevens gaat. Ze zien hun toekomstperspectief in gevaar komen. Juliet Broersen (Volt) vroeg om coulance aan Pels. “Ik vind het bizar om de begroting te vullen over de rug van mensen die een eerste fout hebben gemaakt. Ik kan daar echt niet bij met mijn gedachte. Het lijkt mij goed om nog een stap erbij te zetten.”

Coalitiepartijen stil

Volgens Pels zijn de financiën een ‘detail’, maar is het een principekwestie waarin ze moet vasthouden aan de juridische lijn. “Op het moment dat we het hier anders doen, moeten we dat ook bij de belastingen doen. Het is de standaardwerkwijze van de overheid om het op deze manier aan te pakken. In deze fase ben ik niet van plan daar vanaf te wijken.”

De coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 bleven in tegenstelling tot het debat van vorig jaar stil. Destijds vonden zij ook dat de gemeente coulanter te werk moest gaan. Pels zei toen tegen gedupeerden die langs waren gekomen op de Stopera: “Uw verhaal raakt mij. Jullie zien weinig medeleven vanuit de gemeente; dan bij deze in ieder geval van mij.”

Maarten Bruinsma van Amsterdam Gastvrij, de vereniging voor b&b-houders in de stad, is teleurgesteld in de houding van zowel de coalitiepartijen als Pels. “Een gemiste kans om het echt rechtvaardig op te lossen.”