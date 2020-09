Oppositie heeft weinig in te brengen tegen bezuinigingen

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Met uitzondering van een voorstel van Denk, er komt meer aandacht voor initatieven zoals de Voedselbank, verandert er vooralsnog geen komma aan het plan van de coalitiepartijen om Amsterdam uit de financiële corona-ellende te krijgen.

Gemiste kans

De oppositiepartijen dienden allerlei plannen in, maar volgens de coalitie leverden die te weinig besparingen op voor de invulling van het gat van tussen de 150 en 200 miljoen euro dat de hoofdstad de komende jaren tekort komt.

Een gemiste kans, want de ruimte om aanpassingen te doen was er zeker. Zo is de keuze om de ozb vanaf volgend jaar fors te verhogen in beton gegoten. Maar wie zijn oor opstak bij de coalitiepartijen hoorde dat daar best ruimte was om iets slims te verzinnen voor sociale partners zoals woningcorporaties die ook door de verhoging worden getroffen.

Toch ontbraken vanuit de oppositie de echt serieuze pogingen om met een handige wijziging de coalitie op andere gedachten te brengen. Het tegendeel gebeurde, de oppositie vond dat de coalitie het maar moest oplossen. Zo zei CU-raadslid Don Ceder dat hij hoopte dat de coalitie nog eens goed zou kijken naar de negatieve effecten van de ozb-verhoging, maar nam hij niet de moeite om een alternatief in te dienen.

Weinig tijd

De oppositie koos goeddeels voor bekende, in het oog springende suggesties zoals het schrappen van een nieuw theater of bibliotheek, het versoberen van duurzaamheidsdoelstellingen of het verkopen van gemeentelijk vastgoed. Tegen het zere been van de coalitie, en daarnaast leveren ze niet genoeg op om de wijzigingen te compenseren. Ook diende geen van de oppositiepartijen een tegenvoorstel in waarin het complete bezuinigingsbedrag werd gehaald, hoewel FvD eerder dit jaar een poging deed. Dit soort ‘tegenbegrotingen’ dwingen doorgaans respect af bij coalitie en wethouders, en bereidwilligheid om wijzigingen serieus te nemen.

Vanuit de oppositie valt enigszins te begrijpen dat zij nu niet staan te springen om te helpen met het invullen van de bezuinigingsopgave. GroenLinks, D66, PvdA en SP hebben immers lang in een zaaltje onderling kunnen onderhandelen, terwijl de oppositie in krap een week na de presentatie van de deal een alternatief moet verzinnen, of instemmen met honderden miljoenen euro’s aan pijnlijke maatregelen. Bovendien is het akkoord niet simpelweg een lijst met bezuinigingen, maar een complex geheel met belangrijke politieke keuzes verstopt in de techniek. Denk aan de beslissing om de echt pijnlijke bezuinigingen pas vanaf 2023 in te laten gaan, tot die tijd worden hoofdzakelijk lasten verhoogd en reserves ingezet. “In een aantal voorstellen kunnen we ons goed vinden, maar de financiering deugt van geen kant,” vatte VVD-leider Marianne Poot het samen.

Lastenverhogingen

Ook werd de oppositie gevraagd om in te stemmen met omvangrijke investeringen, terwijl de coalitiepartijen niet eens probeerden om die nader toe te lichten. Bijvoorbeeld bij het kostbare plan om via Banenmotoren de werkgelegenheid aan te jagen. “GroenLinks verdedigt een bonnetje van 78 miljoen euro waarvan we niet kunnen kijken hoe het wordt geïnvesteerd,” zegt FvD-raadslid Kreuger.

Wel toonde de oppositie, met name de VVD, aan dat er dit jaar mogelijk nog meer lastenverhogingen aan zitten te komen. De afvalstoffenheffing, die ieder huishouden in de stad een keer per jaar moet betalen, gaat mogelijk met 50 tot 67 euro omhoog, als het stadsbestuur daar geen stokje voor steekt. Een forse verhoging, bovenop de verhoogde ozb, het is niet vreemd dat de oppositie de handen vrijhoudt om de coalitiepartijen hier de volle verantwoordelijkheid voor te laten nemen.

Het is nu aan de wethouders om alle maatregelen om te vormen tot een solide begroting voor 2021, die later dit jaar nog een keertje teruggestuurd wordt naar de gemeenteraad. Een nieuwe ronde, met nieuwe kansen, voor de oppositie. Toch was het geen saai debat. Lokale politiek wil nog wel eens triviaal zijn, woensdagavond ging het om fundamentele keuzes