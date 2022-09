Oppositie eens met financiële maatregelen, maar kritisch over ‘zorgwekkende schuld’

Het stadsbestuur maakt in de begroting geld beschikbaar voor een grotere groep minima, terwijl de schuld oploopt. De oppositie is kritisch. ‘Bij wie komt de rekening te liggen?’

Donderdagochtend presenteerde wethouder Hester van Buren (Financiën) de begroting voor 2023, die volgens haar tot stand is gekomen in een onzekere periode: “De wereld is de afgelopen maanden ingrijpend veranderd.”

Het effect is zichtbaar in de stad: steeds meer Amsterdammers, van inwoners tot ondernemers, komen in financiële problemen door oplopende energierekeningen. Met een rits aan maatregelen hoopt het stadsbestuur deze groepen te helpen. Minima en de groepen daar net boven krijgen financiële steun, en voor mkb’ers en maatschappelijke organisaties is een tijdelijke noodpot van twintig miljoen euro vrijgemaakt.

Vrijwel alle oppositiepartijen zijn het erover eens dat dit goede maatregelen zijn, al zegt Bij1-raadslid Dinah Bons dat de armoederegelingen eerder hadden moeten worden verhoogd: “In deze tijd komt dat veel te laat en het moet hoger.” De grens ligt nu op 120 procent van het sociaal minimum en gaat per 1 januari 2023 naar 130 procent.

Toekomstige generaties de dupe?

Een vraag waar alle oppositiepartijen mee worstelen, is hoe de gemeente de dreigende financiële tekorten wil aanpakken. De gemeente voorziet een gat van 90 miljoen euro op de begroting in 2026. Gezien de sterk stijgende rente is de kans groot dat dit de komende jaren verder oploopt. Tegelijkertijd is er besloten om keuzes rond het uitstellen of schrappen van investeringen pas in de Voorjaarsnota bekend te maken.

Raadslid Kevin Kreuger (JA21) noemt de schuldenpositie een Italiaanse toestand. “Het is zorgwekkend, met name in combinatie met de stijgende rente.” Sheher Khan (Denk) zegt dat de begroting in deze ‘onzekere tijden’ onacceptabel is. “Ik wil een betere uitwerking alvorens we gaan stemmen erover.”

Volt-fractievoorzitter Juliet Broersen wil ook niet wachten tot het voorjaar. Ze vraagt zich vooral af bij wie de rekening komt te liggen. “Bij toekomstige generaties? Er wordt wel gezegd wat ze wel willen doen, maar niet aangegeven waar ze op gaan bezuinigen. De Amsterdammer en de raad moeten hier tijdig over worden geïnformeerd, zodat bezuinigingen niet als een verrassing komen.”

Middenklasse onder druk

De grootste oppositiepartij, VVD, maakt zich niet alleen zorgen over de schuld, maar ook over de afvalstoffenheffing, die ondanks eerdere berichten toch een beetje omhoog gaat. Fractievoorzitter Claire Martens: “Dat is in deze tijden van stijgende kosten kwalijk. Al jaren verlaten immers de middenklasse en jonge gezinnen de stad door hoge gemeentelijke lasten, het gebrek aan woningen en de hoge parkeerkosten. Dat wordt met deze begroting niet opgelost.”

SP-fractievoorzitter Remine Alberts maakt zich minder zorgen om de schuld. “Dat de schuld dreigt op te lopen vinden wij aanvaardbaar, gezien de problemen waar de stad voor staat,” zegt Alberts. “We maken ons wel zorgen over de WMO-voorzieningen in de zorg. Er komt een plafond op die uitgaven, maar tegelijkertijd neemt het aantal aanvragen toe. Dat dreigt dus spaak te lopen.”

Andere oppositiepartijen – CDA, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie – zijn niet bereikbaar of zeggen zich eerst nog in te willen lezen voordat zij een eerste indruk over de begroting achterlaten.

Coalitiepartijen zoals verwacht tevreden

De fractievoorzitters van coalitiepartijen zijn zoals verwacht enthousiast over de begroting die hun partijen hebben gepresenteerd. Lian Heinhuis (PvdA) noemt het een sociaal antwoord op ongekend zware financiële tijden. Zeeger Ernsting (GroenLinks) zegt blij te zijn met het voorgestelde noodpakket, terwijl Ilana Rooderkerk (D66) uitlicht blij te zijn dat ondernemers, kunst- en cultuurinstellingen en sportclubs gericht worden geholpen.