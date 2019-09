Oppositie boos: college zwijgt over overnamekandidaat AEB

Het stadsbestuur wil geen details vrijgeven over de mogelijke overname van vuilverbranding AEB door sloopbedrijf Beelen. Dat maakt de oppositie razend.

Zonder Beelen bij naam te noemen herhaalde wethouder Marieke van Doorninck (duurzaamheid) de stand van zaken rond AEB nog maar eens aan tijdens het eerste raadsdebat na de zomervakantie. In totaal hebben negen bedrijven via intermediair KPMG aangegeven interesse te hebben om (delen) van de noodlijdende vuilverbranding AEB over te nemen. Daarnaast heeft AEB zelf ook een optie voorbereid, een onderhandse overname door sloop- en recyclingbedrijf Beelen.

‘Letter of Intent’

Hiermee is zelfs een ‘Letter of Intent’ overeengekomen, een afspraak om exclusief verder te praten. Volgens de afgetreden wethouder financiën Udo Kock was dit voor Amsterdam het beste scenario, maar Van Doorninck weerspreekt dat. “We willen voor zo min mogelijk gemeenschapsgeld zoveel mogelijk duurzame ambities laten staan. Het college heeft een andere afweging gemaakt dan AEB.”

Zoals bekend wil zij verder praten met HVC, de coöperatieve vuilverbranding HVC die in publieke handen is en vergelijkbare duurzaamheidsambities heeft als Van Doorninck en coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en SP. Het was de gemeente zelf die deze optie verder heeft uitgewerkt, en die nu de voorkeur krijgt boven alle andere scenario's.

Tegelijkertijd weigert Van Doorninck om de ‘Letter of Intent tussen Beelen en AEB, die volledig in eigendom is van de gemeente Amsterdam, vrij te geven. Volgens de wethouder staat hier bedrijfsgevoelige informatie in, die ze bovendien niet kan prijsgeven omdat het een initiatief van AEB betreft.

Bewijsmateriaal

Maar de oppositiepartijen VVD, Forum voor Democratie, CDA, Partij van de Ouderen en ChristenUnie zijn boos. Zij willen meer details uit de intentieovereenkomst met Beelen zien, om te kunnen beoordelen of het traject met HVC wel zo verstandig is. “De wethouder moet de informatie geven waar wij om vragen,” zegt VVD-raadslid Marianne Poot. Haar partij vindt dat Van Doorninck verstoppertje speelt, en het bewijsmateriaal dat een verkoop aan Beelen voor Amsterdam beter is, achterhoudt. CDA-raadslid Diederik Boomsma: “Ik heb nu te weinig informatie om een keuze te kunnen maken.”

Tijdens het debat over de kwestie bleek ook dat Van Doorninck en de andere wethouders overvallen leken te zijn door de belangstelling van Beelen. “De vraag aan AEB was om met oplossingen te komen, niet met een intentieovereenkomst van één private partij. We wisten niet dat ze met een private partij op de proppen zouden komen,” zei Van Doorninck.

Volgende week vindt nog een debat plaats. Dan moet ook blijken of coalitiepartij D66 instemt met de ambitie om door te praten met HVC. Vooralsnog is de partij niet overtuigd, waarmee een meerderheid voor deze route in de raad ontbreekt. Die meerderheid is nu nog niet essentieel, maar later wel als de gemeenteraad moet beslissen of AEB aan HVC overgedaan kan worden.