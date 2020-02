Opnieuw zware windstoten in Amsterdam, kans op hagel en onweer

Foto: Jean-Pierre Jans Beeld Jean-Pierre Jans

Het weerinstituut waarschuwt maandagmorgen voor kans op zware windstoten, onweer en hagel. De windstoten kunnen oplopen tot 85 kilometer per uur. Het is niet koud, de temperatuur ligt tussen de 7 en 10 graden. Oftewel, het lijkt wel herfst en lente in een.

Ook de komende dagen blijft het stevig waaien en is er dagelijks kans op regen. Weeronline voorspelt wisselvallig weer met af en toe een zonnetje. De temperatuur ligt rond de 8 graden.

Het is warm voor de tijd van het jaar. Afgelopen zondag liep de temperatuur zo hoog op dat het de officiële eerste lentedag was van het jaar (15 graden of meer). In Limburg werd een temperatuur gemeten van 17,2 graden.