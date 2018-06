Opnieuw zomers met zonkracht 6: blijven smeren!

Dat meldt Weeronline. Woensdag kan de temperatuur in Amsterdam oplopen tot 24 graden. In het zuidoosten wordt het nog warmer. Daar kan het 29 graden worden.



Het wordt ook nog eens hartstikke zonnig. Zelfs als je de hele dag moet werken, kun je van het mooie weer profiteren. De zon gaat pas tegen 22.00 uur onder.



Zit je bikini bij het lezen van de weersverwachting al in je tas en is je stranddate gepland? Neem dan wel wat warms mee of denk aan een windscherm. Aan het strand wordt het met 18-20 graden namelijk een stuk koeler door een noordenwind, afkomstig vanaf de relatief koude Noordzee.



Graspollen

Waar je ook bent, smeer je goed in. Met zonkracht 6 verbrand je in no-time: onbeschermd kan je huid binnen een kwartier al rood uitslaan.



Heb je last van graspollen? Maak je borst dan maar nat. Door het droge, zonnige weer kunnen pollen in de lucht terecht komen, waardoor een allergie flink kan opspelen.



Donderdag wordt het nog warmer; 26 graden in Amsterdam, 29 tot 30 graden in het zuidoosten. Wel neemt met de warmte ook de kans op onweer toe.