Opnieuw woning beschoten aan Groeneveen in Zuidoost

De flat Groeneveen. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Rond 02.00 uur kreeg de politie een melding van de beschieting. Het betreft een andere woning dan die in de nacht ervoor werd beschoten, schrijft de politie op Twitter. Er is niemand aangehouden.

Zaterdag op zondag was het ook al raak op Groeneveen. Toen trof de politie in het raam van een woning meerdere kogelgaten aan. Ook werden op straat kogelhulzen gevonden. De politie onderzoekt of de schietpartijen verband houden met elkaar.

De laatste weken zijn er meer incidenten in Zuidoost. Afgelopen maandag werd er geschoten in de galerij van een flat aan Kikkenstein. Daarbij raakte een 26-jarige man gewond. Daarvoor is nog niemand aangehouden.

De week daarvoor werd er een woning beschoten aan Huigenbos. Daar raakte ook niemand bij gewond en werd nog niemand aangehouden. Bij een schietpartij in de oude parkeergarage Develstein raakte ook een persoon gewond. Aan die schietpartij ging eerst een vechtpartij vooraf. De politie onderzoekt nog wat de toedracht daarvan is.

Bewoners van de Bijlmer lieten eerder weten al niet meer te schrikken van een schietpartij. “Ik ben het wel gewend,” zei een buurtbewoner.