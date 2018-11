Opnieuw vergunning voor bouw hotel Heineken Hoek

De vergunning was eerder nietig verklaard door de bestuursrechter nadat de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) protest aan had getekend.



De rechtbank oordeelde dat de sloop- en de bouwvergunning niet afgegeven hadden mogen worden en dat de gemeente zich opnieuw moest beraden.



De gemeente heeft nu alsnog de vergunningen verleend voor de bouw van het glazen gebouw, ontworpen door MVSA Architecten. Het architectenbureau heeft eerder onder andere het Conservatorium Hotel ontworpen.



36 hotelkamers

In het pand van zes verdiepingen aan het Kleine Gartmanplantsoen komen naast horeca 36 hotelkamers.



In Amsterdam geldt voor het grootste gedeelte van de stad een hotelstop: er mag niet worden bijgebouwd tenzij het bijvoorbeeld om een uniek concept of duurzaam initiatief gaat. De rechtbank vond daarom vorig jaar dat het college niet goed had uitgelegd waarom voor de plannen voor dit hotel op de Heineken Hoek een uitzondering zou gelden.



Er loopt nog een hoger beroep bij de Raad van State. De zitting daarvan is op 29 november.