Opnieuw verdachte van moord op Jaïr Wessels opgepakt

De rechtbank heeft de verdachte vrijdag in bewaring gesteld. De recherche was nog voornamelijk op zoek naar de opdrachtgever van de liquidatie en naar degene die Wessels naar de parkeerplaats heeft gelokt.



Waarschijnlijk wordt de nieuwe arrestant er van beschuldigd dat hij Wessels met een smoes naar de parkeerplaats heeft laten komen zodat hij daar kon worden doodgeschoten, maar de politie doet geen mededelingen over de verdenkingen omdat de verdachte 'in beperkingen zit' en alleen contact mag hebben met zijn advocaat.



De twee mannen die de liquidatie waarschijnlijk hebben uitgevoerd, zijn al in het najaar gearresteerd. Het gaat om de Rotterdamse Arubaan Howard K. (43) en Schiedammer Tony de G. (33). De G. heeft een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. Hij zegt dat Wessels al eerder had moeten worden doodgeschoten.



In de marge van het onderzoek dook ook de naam op van de in Amsterdam zeer bekende crimineel Greg R. (69). Hij is in december gearresteerd en twee dagen verhoord, maar vervolgens weer vrijgelaten bij gebrek aan bewijs dat hij een wezennlijke rol heeft gespeeld bij de liquidatie. Zelf ontkent R. ook maar iets met de dood van doen te hebben.



Greg R. is net zoals de vermoedelijke uitvoerders ven de moord gelieerd aan de motorclub Caloh Wagoh Main Triad.