Opnieuw verdachte (27) aangehouden in moordzaak Peter R. de Vries

De bloemenzee op de plek waar Peter R. de Vries is neergeschoten. Beeld Joris van Gennip

De man werd op dinsdag 26 juli rond 21.30 uur aangehouden in een woning in Helmond. Hij is geboren op Curaçao. Politie en justitie vermoeden dat hij deel uitmaakt van een criminele organisatie die tegen betaling geweldsklussen uitvoert. De verdachte mag alleen contact mag hebben met zijn advocaat

Een 26-jarige man die op 4 juli in Spanje werd aangehouden in verband met de moord op De Vries, blijft langer vastzitten, meldt het OM. Uitgerekend een jaar nadat De Vries op 6 juli werd neergeschoten in de Amsterdamse binnenstad werden enkele weken terug op Curaçao en in Spanje verdachten van 26 en 27 jaar gearresteerd die hem meteen na de aanslag in de Lange Leidsedwarsstraat lijken te hebben gefilmd.

Zaak heropend

Eerder deze maand besloot het OM de zaak te heropenen, omdat de uitgebreide verklaring van een beschermde getuige met codenaam 5089 toen pas werd ingebracht. De getuige koppelt de vermoede schutter Delano G. (22) en chauffeur en verondersteld voorbereider Kamil E. (36) in zijn gedetailleerde verhaal aan de organisatie van Taghi, en wijst naar Taghi (‘oom’) als opdrachtgever voor de moord op De Vries.

Naar aanleiding van de verklaring werd ook Krystian M. (27) in zijn cel aangehouden — hij zat al vast voor een poging tot moord in Zeewolde in oktober 2021 — voor het op afstand aanjagen van de moord op De Vries, via ijzingwekkend berichtenverkeer met de vermoede uitvoerders.

Tegen Delano G. En Kamil E., die kort na de aanslag werden opgepakt, is een levenslange gevangenisstraf geëist.