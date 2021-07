Opnieuw twee criminelen opgepakt uit groep misdaadkopstuk Houssine ‘Hoes’ A.

Beeld anp

Ze worden vervolgd in twee verschillende zaken die verband houden met de vete die in 2012 losbarstte in de Amsterdamse onderwereld. De strijdende partijen waren de groepen rond (de in mei 2014 geliquideerde) Gwenette Martha en Houssine ‘Hoes’ A. uit De Pijp (nog altijd op vrije voeten, voornamelijk in Marokko).

Zowel Jeffrey S. als Khalid B. werden tot het kamp van ‘Hoes’ A. gerekend.

De 31-jarige Jeffrey S. groeide op op de Oostelijke Eilanden. Daar trok hij op met buurtgenoot Omar Lkhorf. Deze neef van Houssine A. is inmiddels tot levenslang veroordeeld voor zijn sturende rol in een reeks liquidaties.

S. werd in 2018 en 2019 in Spanje al aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij moorden, maar weer vrijgelaten. Donderdag werd hij er op verzoek van de Nederlandse politie opnieuw gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij levensdelicten.

Hij wordt vervolgd in de zaak 13Maracane. In dat onderzoek werd onlangs al Abdelhamid A. (32) gearresteerd, alias ‘Bugs’ of ‘Kikker’. Die werd al jaren internationaal gezocht voor het geven van moordopdrachten en het lidmaatschap van een criminele organisatie. Over hem kreeg het Team Criminele Inlichtingen in oktober 2017 de tip dat hij de ‘rol’ van Omar Lkhorf had overgenomen nadat die in de cel was beland. Hij verbleef jaren in Marokko, maar keerde onlangs terug naar Amsterdam. Daar werd hij volgens ingewijden onvoorzichtig en kon hij worden opgepakt.

De 35-jarige Khalid B. is op 17 juni aangehouden in België. Hij is de tweelingbroer van Mimoun B., die al eerder was gearresteerd. Ze worden in het milieu ook wel aangeduid als ‘de twins’ of met bijnamen die verwijzen naar hun forse neuzen.

Crimineel Naoufal ‘Noffel’ F.

Justitie verdenkt zowel Mimoun als Khalid B. van betrokkenheid bij het moordplan crimineel Naoufal ‘Noffel’ F. in de nazomer van 2015 in Berlijn dood te schieten. De strafzaak daarover dient momenteel in de Amsterdamse rechtbank.

De aanhoudingen passen in een patroon waarbij justitie zich actief lijkt te richten op de groepering van Houssine A.

Zo werd in mei werd de 40-jarige Noureddine el H. aangehouden in de Spaanse badplaats Marbella. Hij werd opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op dj Djordy Latumahina en het beramen van een aanslag op crimineel Naoufal F.

Benaouf ‘Ben’ A.

Bovendien probeert justitie nóg een bekende crimineel uit dezelfde groep alsnog aan moordplannen te koppelen. Benaouf ‘Ben’ A. zit 12 jaar cel uit voor het aansturen van de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Najeb Bouhbouh in augustus 2012 in Antwerpen. Vervolgens schrapte de Amsterdamse rechtbank zijn ‘voorwaardelijke invrijheidsstelling’ vanwege de verijdelde poging om hem op 11 oktober 2017 met een gekaapte helikopter van de luchtplaats van de gevangenis van Roermond te takelen. Dat betekent dat hij 4 jaar extra moet uitzitten en niet na 8 jaar vrij kwam (tweederde van 12 jaar).

Bovenop die straffen probeert justitie hem in een nieuwe zaak veroordeeld te krijgen voor andere moordplannen, onder meer op basis van foto’s van vermoede doelwitten die in een van zijn smartphones zijn gevonden.

Alle verdachten ontkennen moordenaars te zijn.