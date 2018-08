Opnieuw tegenslag voor Appelsap na afzegging

"Helaas is er nog een Amerikaanse act die zijn Europese shows niet serieus neemt," schrijft de organisatie in een verklaring op sociale media. "We zijn erg teleurgesteld maar laten onze dag niet bederven."



Smooky MarGielaa wordt vervangen door het trio Adje, Hef en Crooks, die samen Boyz In De Hood vormen. Vrijdag kreeg Appelsap al het nieuws te verwerken dat publiekstrekker Famous Dex niet komt opdagen vanwege zogenaamde paspoortproblemen.



Klap in het gezicht

"Dit is een klap in het gezicht voor ons en ons hele team dat maandenlang als een gek heeft gewerkt om dit evenement samen te stellen," zo stelde de organisatie. Als vervanging kon Flonti Stacks, het trap-pseudoniem van Ronnie Flex, worden geboekt.



Appelsap vindt zaterdag plaats in het Flevopark. De line-up bestaat onder meer uit De Jeugd van Tegenwoordig, Josylvio en dj Deeon. Eerder cancelde dj Lyzza haar optreden omdat verschillende andere geboekte artiesten worden beschuldigd van seksueel misbruik en intimidatie.



