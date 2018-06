Opnieuw talentaward vernoemd naar Nouri

De zogenoemde Nouri Tweensaward gaat naar de meest inspirerende leerling of docent van de talentenbeurs Tweenstalent in Amsterdam. De voetballer was ambassadeur van dit project en de organisatie wil hem met deze award eren, liet initiatiefnemer Mohamed Chaara weten.



Meer dan duizend jongeren ontdekken tijdens deze talentenbeurs in Theater Amsterdam welke beroepen ze aanspreekt.



Doel is om het beste in zichzelf te ontdekken. Volgens Chaara, bekend als acteur in onder meer de serie Shouf Shouf!, staat Nouri voor heel veel jongeren voor hoop. "Hij vecht tot op de dag van vandaag voor zijn leven en zo kennen we hem ook."



Grootste talent

Nouri zakte in juli vorig jaar tijdens de oefenwedstrijd in Oostenrijk in elkaar. De talentvolle Ajacied werd getroffen door hartfalen en moest gereanimeerd worden. Een paar dagen later werd ernstige en blijvende hersenschade bij hem geconstateerd.



Eerder werd ook al de prijs voor het grootste talent uit de Ajax-jeugdopleiding uitgeroepen tot de Abdelhak Nouri Award.



