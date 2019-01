Opnieuw stroomstoring bij GVB; alle trams rijden weer

Of de storing, die dinsdag veroorzaakt werd door een defect in een transformator bij de remise in de Havenstraat, verholpen is moet nog blijken.



Vanwege het defect liet het GVB zijn trams woensdag langzamer dan gewoonlijk uit de remise rijden, om overbelasting te voorkomen. Dat zorgde ervoor dat gedurende de ochtend minder trams op de rails waren.



De gevolgen van de storing ebben eind van de ochtend nog na. Aanvankelijk verwachtte het GVB dat het oponthoud de hele dag zou duren. De storing speelde het tramverkeer dinsdag ook al te parten.



Ook reden er 's ochtends minder metro's. Op alle lijnen, behalve de Noord/Zuidlijn, moest rekening gehouden worden met maximaal 10 minuten vertraging. Deze storing was niet gerelateerd aan het defect in de tramremise en was om 10.00 uur verholpen.