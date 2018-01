Opnieuw staking bezorgers Deliveroo

Het is al de tweede staking dit jaar. Op nieuwjaarsdag, doorgaans een van de drukste dagen van het jaar, werd ook al geprotesteerd. De koeriers zijn boos omdat Deliveroo vanaf 1 februari alle 1750 arbeidscontracten niet meer verlengen en alleen nog zzp'ers in dienst neemt.



Meer vrijheid en flexibiliteit, zegt Deliveroo. Schijnzelfstandigheid die het werken bovendien gevaarlijker maakt, zeggen de stakers. In september vorig jaar werd de Riders Union opgericht, waarin koeriers van Deliveroo maar ook UberEats zich verenigd hebben in de strijd om betere arbeidsvoorwaarden.



Betere arbeidsvoorwaarden

Marcelle Buitendam van FNV Jong sluit niet uit dat na donderdag nog meer stakingen volgen. De bond ondersteunt de actievoerders en zegt dat het ondanks herhaalde pogingen tot nog toe onmogelijk blijkt aan tafel te komen bij Deliveroo om het over betere arbeidsvoorwaarden te hebben.



"Toen we net telefonisch onze actie aan wilden kondigen bij Deliveroo-baas Philip Padberg gooide hij de hoorn erop."



Volgens Buitendam waren er rond 5 uur 's middags zo'n 50 'riders' betrokken bij de staking. Vermoedelijk zullen anderen zich in de loop van de avond aansluiten.