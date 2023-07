Opnieuw spoeddebat om knip Weesperstraat na hinder voor hulpdiensten

De knip op de Weesperstraat is onderdeel van een proef die zes weken moet duren. Beeld Joris van Gennip

Op de Weesperstraat moest de ambulancebemanning vrijdagnacht bloembakken op de vrije rijstrook handmatig verplaatsen. Het ging om een spoedrit en het is onbekend of de vertraging nadelige consequenties had. De gemeente spreekt van vandalisme.

Maar voor Stijn Nijssen (VVD) is het reden om opnieuw een debat te openen over de Weesperknip. Nijssen: “Of je nou vanuit je politieke kleur voor of tegen de knip bent, daar gaat het niet meer om. Het gaat er nu om dat ambulancepersoneel bloembakken van de weg moest halen om erlangs te kunnen, terwijl ze een spoedrit hadden met sirene. Dit is letterlijk levensgevaarlijk, dit moet echt zo snel mogelijk stoppen.”

Samen met Denk, JA21, CDA, FvD en lijst Kabamba heeft hij daarom opnieuw een spoeddebat aangevraagd. Het is het tweede debat in een week waar verkeerswethouder Melanie van der Horst de knip mag verdedigen. Afgelopen woensdag kon ze ook op een groot verzet van deze partijen rekenen, maar behield ze van een grote meerderheid in de gemeenteraad de steun.

Drukte in Amsterdam

Uit het debat van afgelopen week bleek dat Van der Horst niet goed was ingelicht. Zij zei meermaals dat er geen incidenten waren, maar moest later concluderen dat dit wel degelijk het geval is geweest de afgelopen drie weken. De wethouder beloofde dagelijks een brief te sturen over signalen en incidenten met betrekking tot de doorgang en de aanrijtijden van nood- en hulpdiensten bij de slagbomen.

Op donderdag bleek vervolgens dat hulpdiensten twee keer hinder ondervonden, op vrijdag waren geen incidenten. Op zaterdag waren er naast het bloembakkenincident nog twee andere hachelijke momenten. De ambulance deed twee uur over een rit tussen de Indische buurt en Noord, omdat de IJtunnel kortstondig gesloten was. Het was geen spoedrit, maar normaal duurt zo’n rit een kwartier.

Een brandweervoertuig had ook last van de wegwerkzaamheden. Bij een melding over gaslucht had die grote vertraging in een rit naar Noord. Naderhand bleek het om vals alarm te gaan. De drukte op de weg had ook te maken met Keti Koti, waar veel publiek op afkwam, en met de werkzaamheden op de A10 in Noord voor stiller asfalt.

Diverse factoren, waaronder opnieuw de knip van de Weesperstraat, de werkzaamheden aan de A10 en een ongeluk op de A9, zorgen ook zondagmiddag voor lange files aan de oostkant van Amsterdam. Automobilisten op de A1, A10 Zuid en A9 richting Diemen, hebben te maken met vertraging.

‘Grote gevolgen’

“We zien dat in zo’n druk weekend met werkzaamheden op de A10 en in de stad, de druk bezochte Keti Koti-viering en de pilot Weesperstraat, een incident in de IJtunnel meteen grote gevolgen heeft voor het autoverkeer,” reageert verkeerswethouder Melanie van der Horst. “Ondanks dat de afsluiting snel voorbij was, duurt het dan nog lang voor het verkeer weer doorstroomt. De stadsregisseur gaf aan dat het openen van de slagbomen juist meer verkeer zou trekken in de stad. Rijkswaterstaat, politie en de verkeersleiding hebben geen aanleiding gehad om te beslissen dat de slagbomen open zouden moeten.”

Drukte bij Amsterdam door afsluiting van de #A10 Noord en ongeluk op de #A9 ► Diemen. Files: A1, A10 Zuid, +15 min., #A9 +25 min pic.twitter.com/QMPEJBtjEC — ANWB Verkeersinformatie (@ANWBverkeer) 2 juli 2023

