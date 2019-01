Opnieuw recordgroei voor Amsterdamse haven

Met 82,3 miljoen ton werd in Amsterdamse haven meer lading dan ooit overgeslagen. In 2018 groeide de overslag met ruim 1 procent. Ook het totaal van de havens rond het Noordzeekanaal piekte naar een nieuw record. Samen met de havens van IJmuiden, Zaanstad en Beverwijk kwam de overslag op 101,8 miljoen.



Wel loopt de overslag van steenkool zienderogen terug. Voor het vierde jaar op rij verwerkte de Amsterdamse haven minder kolen. Vorig jaar ging het om 13 miljoen ton, in één klap 18 procent minder dan in 2017. In 2014 ging het nog om 19,5 miljoen ton.



Zorgenkindje

De overslag van olieproducten is voor het eerst in jaren niet gegroeid. De grootste benzinehaven van de wereld bleef steken op 44,5 miljoen ton.



Daar stond de sterke groei tegenover van agrarische bulkstoffen als graan en cacao. Die categorie groeide met 19 procent naar 8,4 miljoen ton. Ook de overslag van containers, al sinds mensenheugenis een zorgenkindje in de Amsterdamse haven, steeg snel met maar liefst 68 procent. Verder steeg de overslag van bouwproducten snel.



De snelle groei in de aanvoer van bouwmaterialen verraadt dat de haven profiteert van de snelle groei van de economie in de Amsterdamse regio. Dat is ook goed te zien aan de import die met 51 miljoen ton goed is voor meer dan 60 procent van de overslag.